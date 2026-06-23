【FIFAワールドカップ2026】フランス代表 3ー0 イラク代表（日本時間6月23日／フィラデルフィア・スタジアム）

【映像】恐怖！エンバペ、“爆速120km弾丸シュート”→相手GKの手を弾く瞬間

フランス代表のFWキリアン・エンバペによる時速120kmの逆足ミドルが話題を集めている。相手GKの手を弾き飛ばすような衝撃の一撃に、ファンも驚きを隠せない様子だ。

日本時間6月23日、FIFAワールドカップ2026グループI第2節でフランス代表はイラク代表と対戦した。

初戦のセネガル代表戦でも試合を決定づけるミドルシュートを叩き込んでいたエースのエンバペが、イラク戦では逆足からゴールネットを突き破るような弾丸シュートを放った。

スコアレスで迎えた14分、右サイドに流れてボールを受けたエンバペは、同サイドの背後へ抜け出そうとしたMFマイケル・オリーセへパスを送る。

一度は相手DFにカットされたものの、オリーセがすぐさまボールを回収。右サイドから中央へポジションを移していたエンバペへリターンパスを通した。

ボックス手前でボールを受けたフランス代表のエースは、迷うことなく左足を振り抜く。対角線上に放った強烈なシュートは、イラク代表DFの股間を抜け、時速120kmの弾丸はGKアフメド・バシルの手を弾いてゴールネットに突き刺さった。

DAZNで解説を務めた大久保嘉人氏（元日本代表）は「左足でこのシュートを蹴れるのは止めようがないですね」とコメント。佐藤寿人氏（元日本代表）も「インステップで押し出すようにボールを捉えていて、全ての力が乗っていましたね」と、逆足ながら強烈な一撃となった理由を分析した。

この衝撃のゴラッソはSNSでも大きな話題となり、ファンからは「エンバペえぐすぎる」「怪物が本領発揮」「ペナ外からこれ決めるのマジでチート」「左足でこれは異次元すぎる」「GKの手を弾き飛ばしてる」「威力やばすぎやろ」と驚きの声が相次いだ。

エンバペはさらに54分にも追加点を奪い、3ー0の快勝の立役者となった。前回大会に続き、アルゼンチン代表FWリオネル・メッシと並び、今大会の主役として存在感を放っている。

（FIFAワールドカップ2026）