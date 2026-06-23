ＡＫＢ４８を運営する株式会社ＤＨは２３日、活動休止中の花田藍衣（２１）との専属契約を解除したことを発表した。ＤＨによると、その過程で特定のファンとの複数回におよぶ繋がりが発覚したことなどから「総合的な判断」と説明した。

これを受け２３日夜、花田のＳＨＯＷＲＯＯＭアカウントが消えた。関係者によると、通常は解約解除の発表と同時にアカウントを削除するが、今回に関しては「花田にも反論したいことや、言いたいこともあるのでは」という配慮から、午後１０時過ぎまでアカウントを残したという。

この日、花田はＸで丸刈り姿で動画をアップ。運営側は事前に公式ＨＰに声明を発表。花田の丸刈りについては、担当に確認し「『そのようなことを指示することは絶対にありません。』とのことでした」と強要したことを完全否定した。

その上で、花田が「自分の悪口を言っているメンバーの処分及び出禁となった当該特定ファンの出禁解除を要望」していると明かしたうえで「これらの事項は運営の裁量の範囲内にある事項として直ちに応じることのできないため、合意に至りませんでした」とした。

現状を「本人と直接の意思疎通を図ることも拒絶されており」とし、代理人弁護士を通じ「話し合いはお断りさせてください」との申し入れがあったとした。「これらの事情を総合的に勘案した結果、ＡＫＢ４８として初めてとなりますが、契約解除はやむを得ないとの結論に至りました」と説明した。