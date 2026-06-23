お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の有田哲平（55）が23日放送のTBS系「有田哲平とコスられない街」に出演し、ユーチューバーで「原宿系インフルエンサー」のしなこ（30）との共演を喜んだ。

この日は「SUPER EIGHT」村上信五、「Travis Japan」宮近海斗らも共演したが「しなこちゃんはもうね、今日で言えば、一番しなこちゃんに会いたくて、会いたくてしょうがない」と言い、その理由を「うちの子供たちが大ファンで」と説明。

さらに「アンタッチャブル」山崎弘也の子供も大ファンなことから「ザキヤマの家族と俺の家族で、一緒にライブへ」行くほどだと明かした。

また、移動中にしなこから「有田さんがいつも応援してくれているので」とシールなどをプレゼントされると「やった〜〜〜！めっちゃうれしい！」と大喜び。

宮近が「有田さんって、そんなパパだったんですね」と言い、案内人の「ブラックマヨネーズ」小杉竜一も「小杉 独身の時から見てるけど、あんまりそういう生活感みたいなの出さへんタイプかなと思ってて」と言うと、有田は「できるだけこらえているよ。だけどこれ出されたらもう…」と喜びを隠さず。“パパ”の姿を知っているしなこも「そうですよ。凄いですよ本当に」と答えていた。

有田は2016年に一般人女性と結婚。2020年に長女、2022年に次女の誕生を報告している。