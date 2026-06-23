北関東にある曰く付きの廃墟ホテルで、暗視カメラが子供の霊の姿を鮮明に捉え、その衝撃的な映像にスタジオ中が恐怖の渦に包まれる一幕があった。

【映像】子供の霊が映り込む瞬間

『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』は、YouTube登録者数累計390万人を超える都市伝説系人気YouTuber・Naokimanの初冠番組。Naokimanのもとに都市伝説好きの有名人が集結し、昨今話題のニュースをキッカケに、真偽不明の噂を『愛とロマン』をもって楽しく語り合うエンターテインメントショーだ。6月23日では「世界の国の都市伝説」をテーマに、国内外の心霊スポットに足を運んで検証企画を行うYouTuber、オカルトスイーパーズのターチャイがスタジオに登場し、日本国内で撮影されたという最恐の心霊映像を公開した。

ターチャイが「行くたびに絶対に何かよくないことが起こるやばいところ」と語る場所は、北関東に佇むとある観光ホテルの廃墟。暗視カメラを携えた撮影スタッフが、コンクリートが剥き出しになった暗い廊下の奥にある階段に差し掛かったその瞬間、薄白く細長い煙のような塊が下から上へと一瞬で高速で駆け上がっていった。

肉眼では何も見えなかったというが、カメラが捉えていたその瞬間をスローモーションで再生すると、白いモヤのような影は、よく見るとおむつを穿いた小さな子供のシルエットの形をしており、階段を上っていったのだ。あまりにもくっきりと映り込んだ子供の動きに、ラランドのサーヤらスタジオメンバーは「あんなにくっきり映ります？ 」と驚きを隠せず「子供の動きですよ」と息を呑んだ。

目の当たりにした怪奇映像に、スタジオの元AKB48・柏木由紀は目を見開いて大絶叫。さらにセクシー女優の紗倉まなは「怖い…やだ…」と手で口を覆い、今にも泣き出しそうな表情で身をすくませた。Naokimanは驚愕しつつも、「なんかでも…やっぱ子供だからかわかんないけど、かわいいですね。おむつ穿いてる」とコメントした。