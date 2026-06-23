歌手の工藤静香（56）が23日、自身のインスタグラムを更新。衣装姿を公開した。

「バナナサンド◆ハモリ我慢＆グルメ対決で丸ごと静香SP◆」と書き出した工藤。この日出演したTBS系「バナナサンド」（火曜後8・00）で着用した衣装を披露した。

「帰り際に廊下でお会いしたコーラス隊の皆さんとパシャリ」「記念撮影をしました！強めのコーラスの方！本当に強いのよ。声 笑笑笑笑 とっても楽しかったです！ありがとうございました！」と紹介。

「サビになると、自分の声が一切聞こえなくなり、自分の声は想像で歌うしかない感じです。そして耳の中にコーラスで溢れます 笑笑笑笑」と回想し「地上の星で、なんとなくポイントがわかったの集中して慟哭のサビに入ったのですが、笑笑笑笑笑笑笑笑」と振り返った。

番組で着用したのは黒いワンピース。ミニ丈からは美脚を覗かせていた。

ファンからは「久しぶりに爆笑しました」「しーちゃん可愛かった」「そして何より脚が本当にきれいで、思わず見入ってしまいました」「可愛い」「ワンピース衣装も膝上丈〜萌丈〜やばい可愛いすぎました」などのコメントが寄せられた。