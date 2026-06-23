総工費14兆円という巨額の費用を投じ、国家プロジェクトとして建設された近未来都市の実際の様子にスタジオが騒然とする一幕があった。

【映像】「人がいない…」14兆円投じた”未来都市”、実際の様子

『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』は、YouTube登録者数累計390万人を超える都市伝説系人気YouTuber・Naokimanの初冠番組。Naokimanのもとに都市伝説好きの有名人が集結し、昨今話題のニュースをキッカケに、真偽不明の噂を『愛とロマン』をもって楽しく語り合うエンターテインメントショーだ。

6月23日の放送では、日本人が行かないようなディープな旅先を巡り、現地の姿をありのままに伝える旅系YouTuber・SU channelがスタジオに登場。自身が現地で撮影したという、中国の雄安新区の衝撃的な映像を公開した。

ドローンによる空撮映像では、整然と並ぶ高層マンション群や美しい川が流れ、一見すると非常に綺麗な近未来都市に見える雄安新区。しかし、実際に現地へ足を運ぶと、そこには息をのむような驚愕の現実が待ち受けていた。SU channelがまず向かったのは、中国最大級の規模を誇る超巨大な「雄安駅」。ピカピカに磨き上げられた広大なコンコースには、驚くほど利用客の姿が見当たらないのだ。

さらに、SU channelが訪れたのは、巨大なショッピングモール「雄安アウトレット」。"世界一人がいないアウトレット"とも称されるその場所は、複数階にわたる豪華な吹き抜け構造でありながら、ガランとした空間が広がっていた。Naokimanが「お店がないじゃん」と思わず声を漏らすが、驚くべきことにこのアウトレットは「現在も営業中」で、店員も待機しているのだという。

「中国最大の失敗」と呼ばれているゴーストタウンの実情にスタジオのラランド・サーヤらからは「人が全然いない……」「何だこれ……」「怖いな……」と声が漏れていた。