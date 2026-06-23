塩貝健人の練習後コメント

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は25日（日本時間26日）にスウェーデンと激突する。代表のSNSは、現地22日の練習後の選手コメントを投稿。ギラつく21歳に、ファンの期待が高まっている。

日本代表の公式Xとインスタグラムは、塩貝健人の練習後のコメントを投稿。「まだ自分は何もしていないので、早くチームに貢献したいという気持ちです」などと闘志を高めていた。

決戦3日前にギラつく言葉を残した21歳には、X上のファンの期待も大きい。「今回のW杯の日本代表のヒーローになりそうな雰囲気と熱量を感じるよね」「21歳とは思えんな」「カッコいいな」「好きになっちまう」などのコメントが寄せられていた。

塩貝はオランダとの初戦で後半39分に途中出場したが、2戦目のチュニジア戦は出番なし。その試合ではベンチから鋭い視線を送る姿が中継映像で捉えられ、Xでも「マジで悔しさ全開で試合見てる姿が頼もしすぎてヤバい」「全く笑ってないのがいいよね」などと注目を集めていた。

日本はスウェーデンに引き分け以上でF組2位以内での決勝トーナメント進出が決定。負けても突破の可能性がある。塩貝は静かに牙を研ぎ、出番を待つ。



（THE ANSWER編集部）