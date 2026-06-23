購入者97％が「寝心地がよかった」と回答！ Terize「REVERIA（リヴェリア）」

記事ポイント 購入者100名のアンケートで97％が「寝心地がよかった」と回答92％が推奨、96％が継続利用を希望する高満足度を記録医療機器認証取得の磁気リカバリーマットレスが国内で注目を集める 購入者100名のアンケートで97％が「寝心地がよかった」と回答92％が推奨、96％が継続利用を希望する高満足度を記録医療機器認証取得の磁気リカバリーマットレスが国内で注目を集める

Terizeは、睡眠コンサルタント監修の医療機器認証リカバリーマットレス「REVERIA（リヴェリア）」の購入者を対象にアンケート調査を実施しました。

調査対象は全国の20代〜60代の男女100名で、調査期間は2026年4月13日〜6月11日。

90％以上の購入者が複数の満足指標で高い評価を示しています。

Terize「REVERIA（リヴェリア）」

商品名：REVERIA（リヴェリア）製造：日本区分：医療機器認証リカバリーマットレス調査対象：購入者100名（20代〜60代・男女）調査期間：2026年4月13日〜6月11日調査方法：WEBアンケート

「REVERIA」は、Terizeが開発した日本初（※1）のリカバリーマットレスです。

48個のネオジム磁石を体のポイントに配置し、睡眠中の血行促進や筋肉のコリ改善を目的とした設計を持つ管理医療機器として認証を取得しています。

磁石固定繊維製品およびその製造方法において日本初のアプローチを採用し、体圧分散・反発力・通気性に配慮した7層構造が特徴です。

カバーは取り外して洗濯でき、清潔に保ちやすい仕様です。

既存のマットレスの上に重ねて使用できる設計で、導入のハードルが低い点も購入者から評価されています。

腰や肩のコリが気になる方や、睡眠の質を改善したい方を主な対象として展開しており、国内の複数メディアにも取り上げられています。

アンケートサマリ（主要指標）

「寝心地がよかった」：97％「商品に満足した」：93％「継続して利用したい」：96％「以前利用していたマットレスよりもよかった」：95％「商品を推奨する」：92％（10段階評価のうち6以上を高評価として集計）「知人に勧めたい」：88％「再購入したい」：88％（同上）「効果を実感できた」：85％

全8指標のうち6項目で90％以上の回答者が肯定的な評価をつけています。

「寝心地がよかった」は97％、「継続して利用したい」は96％と、日常的な使用感への満足が特に高い水準です。

「商品を推奨する」「再購入したい」の2項目は10段階評価のうち6以上を高評価として集計したもので、92％・88％がそれぞれその基準を超えています。

一方、「効果を実感できた」は85％と、他の指標と比べてやや低い数値です。

磁気による血行促進の効果は個人差があり、「磁気の効果についてはまだわからないが、固さが適切で安眠できた」というコメントも寄せられています。

寝心地・使用感に関する購入者コメント

「横になった瞬間、程よい硬さでスッと眠りにつくことができた」「マットレスの硬さがちょうど良く、ぐっすり寝れた。起きる時もスッキリと起きれた」など、適度な反発力を評価する声が複数寄せられています。

「朝起きた時の体の軽さに驚いた」「翌朝も身体がスッキリとしたような感じがした」といった翌朝の目覚めに言及するコメントも多く見られます。

就寝中だけでなく起床時の感覚まで高く評価する購入者が目立ち、睡眠の質改善を実感している様子が伝わってきます。

寝るだけでなく「翌朝の自分」まで変わったと感じるユーザーが少なくないのも、このマットレスの特徴のひとつです。

「カバーを取り外せて洗濯ができ、長時間寝ても体が痛くならない」「汚れがあまり目立たない色で、マットレス自体の弾力もちょうどよかった」といった実用面への言及も少なくありません。

清潔に保てる設計と適度な弾力が、日常使いでの満足度につながっています。

衛生面と寝心地の両立が、継続利用の決め手になっているようです。

柔らかめのマットが苦手だった購入者からは「反発力が強いせいか寝心地が良かった」という声も寄せられており、体圧をしっかり受け止める硬さを好むユーザーにも支持されています。

「今あるマットレスの上にも置けて硬さも丁度よく寝心地がよかった」というコメントが示すように、既存マットレスへの重ね置き利用でも十分な満足度が得られています。

新たに寝具を買い替えなくても取り入れやすく、導入ハードルの低さも評価されているポイントです。

改善要望と今後の方針

「リカバリーを感じるまで少し時間がかかるとか、そういったわかりやすい説明が欲しかった」という声や、価格面を理由に知人へのすすめを躊躇するコメントも寄せられています。

商品特性の説明充実と価格訴求が、今後の改善ポイントとして浮かび上がります。

Terizeはこれらの意見を受け、商品開発およびサービス向上に取り組む方針を示しています。

管理医療機器としての特長と寝心地の両立を引き続き目指すとのことです。

「初日に使用したとき硬いマットだと感じたが、二日目以降は体がなじみ、より快適に感じた」というコメントのように、使用開始直後と慣れてからで評価が変わるケースも見られます。

商品特性をあらかじめ丁寧に伝えることが、今後の課題として挙げられています。

「REVERIA（リヴェリア）」の購入者アンケート結果の紹介でした。

よくある質問

Q. REVERIAのアンケートは何人を対象に実施されましたか？

A. 全国の20代〜60代の男女100名を対象に、2026年4月13日〜6月11日の期間でWEBアンケートを実施しました。

Q. REVERIAにはどのような磁石が使われていますか？

A. 48個のネオジム磁石が体のポイントに配置されており、睡眠中の血行促進や筋肉のコリ改善を目的とした設計です。

Q. REVERIAは既存のマットレスと併用できますか？

A. 今あるマットレスの上に重ねて使用でき、購入者からも「今あるマットレスの上にも置けた」という声が寄せられています。

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