椅子に座ったまま体の芯から温まる半日リハビリ！「ソレイルミナーレ井尻」

記事ポイント ソレイルミナーレとして福岡県初の拠点が2026年7月1日に開設カフェのようなおしゃれな空間とウォールグリーンで前向きに通える環境半日型・個別リハビリと新感覚のボディ ハグ シャワーを導入 ソレイルミナーレとして福岡県初の拠点が2026年7月1日に開設カフェのようなおしゃれな空間とウォールグリーンで前向きに通える環境半日型・個別リハビリと新感覚のボディ ハグ シャワーを導入

HLCが運営するリハビリ特化型デイサービスブランド「ソレイルミナーレ」が、2026年7月1日（水）に福岡県初の拠点「ソレイルミナーレ井尻」を福岡市南区に開設します。

木目調の内装とカフェのような雰囲気を大切にしてきたブランドが、西鉄天神大牟田線・井尻駅近くの住宅地で、地域の高齢者の自立した生活を半日型リハビリで支えます。

ソレイルミナーレ「ソレイルミナーレ井尻」

施設名：ソレイルミナーレ井尻所在地：福岡県福岡市南区井尻一丁目7番11号オープン日：2026年7月1日（水）定員：午前18名・午後18名営業時間：8:30〜17:30利用料金：介護保険適用（自己負担額は要介護度により異なります）TEL：092-404-6550

「ソレイルミナーレ」は、木目調の内装やカフェのようなおしゃれな雰囲気づくりを特長とし、利用者が前向きに通える環境づくりに取り組んできたリハビリ特化型デイサービスブランドです。

HLCのフランチャイズ本部のもとで関東・東北・中部・近畿・九州（熊本県）など全国各地に展開してきた「ソレイルミナーレ」が、このたび福岡県へと広がります。

「ソレイルミナーレ井尻」は、ブランドとして福岡県内で初めての拠点となります。

西鉄天神大牟田線・井尻駅近くという利便性の高い立地にあり、住宅地が広がる福岡市南区エリアで住み慣れた地域での生活を続けたい高齢者が通いやすいデイサービスです。

井尻店では、壁面に植物を配したウォールグリーンを取り入れた落ち着きのある空間を設ける予定で、木目調の内装と組み合わさった自然を感じる雰囲気が特徴です。

半日型の個別リハビリプログラム

サービスは午前・午後それぞれ約3時間半の半日型で、機能訓練指導員等による個別リハビリを中心に組まれています。

利用者一人ひとりの状態に合わせたプログラムで、運動・リハビリに重点を置いた内容が生活機能の維持・向上を支えます。

特徴的な設備として「ボディ ハグ シャワー」を導入しています。

椅子に座ったままお湯で体を包み込む新感覚のシャワーで、湯船に浸からなくても短時間で体の芯から温まることができます。

入浴に不安があっても利用しやすい仕組みです。

午前・午後の2部制で定員は各18名。

少人数の枠のなかで機能訓練指導員等がきめ細かく対応できる体制をとっています。

湯船に浸からなくても短時間で体の芯から温まることができます。

カフェのような落ち着いた空間で半日リハビリに通い、機能訓練指導員等による個別サポートとボディ ハグ シャワーで体を整える生活が、福岡市南区の住宅地で始まります。

「ソレイルミナーレ井尻」の紹介でした。

よくある質問

Q. ソレイルミナーレ井尻はいつ開設しますか？

A. 2026年7月1日（水）に開設します。

所在地は福岡県福岡市南区井尻一丁目7番11号で、営業時間は8:30〜17:30です。

Q. 利用料金はどのくらいかかりますか？

A. 介護保険が適用されます。

自己負担額は要介護度により異なります。

詳しくは施設（TEL：092-404-6550）へ問い合わせできます。

Q. ボディ ハグ シャワーとはどのようなものですか？

A. 椅子に座ったまま身をお湯で包み込む新感覚のシャワーです。

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