7学科19点のメディア芸術を無料で体験！ 東京工芸大学"芸術学部フェスタ2026"

記事ポイント 第13回芸術学部フェスタで教員作品19点を無料公開7学科の多彩な表現作品を一堂に展示「ハンブルク日本映画祭」出品作・U35コンペ受賞作を公開 第13回芸術学部フェスタで教員作品19点を無料公開7学科の多彩な表現作品を一堂に展示「ハンブルク日本映画祭」出品作・U35コンペ受賞作を公開

東京工芸大学芸術学部は、6月28日から7月26日まで”芸術学部フェスタ2026″を中野キャンパスで開催します。

第13回目となる今回は、写真・映像・デザインなど7学科の教員が制作した19点の作品と最新の研究成果を発表するもので、入場は無料です。

体験型の作品から映像上映まで、多彩なメディア芸術表現が1か月にわたって公開されます。

東京工芸大学”芸術学部フェスタ2026″

主催：東京工芸大学日程：6月28日(日)〜7月26日(日)時間：平日10:00〜18:00、土曜10:00〜16:30（日曜・祝日休館）会場：東京工芸大学中野キャンパス6号館 地下1階ギャラリー（東京都中野区弥生町1-10）入場：無料

芸術学部フェスタは、東京工芸大学芸術学部の教員が制作した作品や研究成果を広く公開するイベントです。

東京工芸大学芸術学部は1994年に設置され、写真・映像・デザイン・インタラクティブメディア・アニメーション・マンガ・ゲームの7学科を擁するメディア芸術に特化した学部で、1923年創立の小西写真専門学校を源流に持ち、テクノロジーとアートの融合を建学の精神として100年を超える歴史があります。

全学年の就学地が中野キャンパスに集約されており、都心の1キャンパスでメディア芸術のすべてを学べる国内唯一の環境が整っています。

第13回目を迎える2026年は、現在在籍する88名の教員のなかから各学科の教員が制作した19点の作品と研究成果が公開されます。

今年のメインビジュアルはデザイン学科の相楽賢太郎助教が担当しています。

展示される多彩な作品

会場ではガム印画を応用した3色印画による写真作品が展示されます。

ガム印画は顔料と感光性の液を重ねて発色させる技法で、独特の色調の重なりと手工芸的な質感が生まれる独自の表現手法です。

い草の染めによる色彩表現をテーマにした作品も並びます。

い草を素材とした家具作品と研究発表が合わせて展示され、素材の色彩的な可能性と実用的な造形の両面を同時に網羅しています。

日本アーティストのミュージックビデオをアニメーションで制作した作品と、海の環境問題をテーマにしたインタラクティブな体験型リズムゲームも会場に置かれます。

映像表現とゲームという異なるメディアがひとつの展示空間に同居する構成です。

今年で27回目を迎えたドイツの「ハンブルク日本映画祭」出品映画作品と、「U35フォト&ムービーコンペティション」の受賞作品も展示され、実物を間近で鑑賞できます。

上映会のプログラム

上映作品：『MATER』『ビハインド・ザ・シーンズ』『約束の季節』（3作品連続上映）日程：7月3日(金)・7月17日(金)開場：18:20（開演18:30）会場：中野キャンパス2号館 地下1階 マルチメディア講義室（東京都中野区本町2-9-5）

上映会は会期中に2回開催されます。

『MATER』『ビハインド・ザ・シーンズ』『約束の季節』の3作品は連続上映です。

上映場所は変更になる可能性があります。

東京工芸大学 芸術学部

東京工芸大学芸術学部は1994年に設置され、写真・映像・デザイン・インタラクティブメディア・アニメーション・マンガ・ゲームの7学科で構成されています。

全学年が中野キャンパスに集約されており、メディア芸術の全学科を都心の1か所で学べる体制です。

現在88名の教員が在籍し、クリエイティブ産業や文化を牽引するメディア芸術分野のプロフェッショナルを育成しています。

出展作品はアーカイブとして今後、東京工芸大学公式Webサイトでの公開も予定されています。

ガム印画写真からインタラクティブなリズムゲームまで、7学科の教員が手がけた19作品を無料で体験できます。

上映会も2日程設けられており、さまざまなメディア芸術の表現を時間をかけてじっくり味わえます。

東京工芸大学”芸術学部フェスタ2026″の紹介でした。

よくある質問

Q. 入場料はかかりますか？

A. 入場は無料です。

開催期間は6月28日(日)から7月26日(日)で、平日は10:00〜18:00、土曜は10:00〜16:30で開場しています。

日曜・祝日は休館となります。

Q. 展示会場と上映会場はどこですか？

A. 展示は東京工芸大学中野キャンパス6号館 地下1階ギャラリー（東京都中野区弥生町1-10）での開催です。

上映作品は同キャンパス2号館B1階マルチメディア講義室（東京都中野区本町2-9-5）にて鑑賞でき、上映会は7月3日(金)と7月17日(金)の2回開かれます。

Q. 上映される作品は何ですか？

A. 『MATER』『ビハインド・ザ・シーンズ』『約束の季節』の3作品が連続で上映されます。

開場は18:20、開演は18:30です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 7学科19点のメディア芸術を無料で体験！ 東京工芸大学"芸術学部フェスタ2026" appeared first on Dtimes.