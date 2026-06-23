ノンプリズム1000m対応のトータルステーション！ PENTAX「R-600コレクション」

記事ポイント Android 11対応・5.5インチ大型タッチ画面搭載の最新トータルステーションノンプリズム最大1000m・プリズム最大3500mの広範囲測距バッテリ2個で連続約15時間・ホットスワップ対応 Android 11対応・5.5インチ大型タッチ画面搭載の最新トータルステーションノンプリズム最大1000m・プリズム最大3500mの広範囲測距バッテリ2個で連続約15時間・ホットスワップ対応

TIアサヒは、PENTAXブランドの新型トータルステーション「R-600シリーズ」の国内販売を2026年6月5日に開始しました。

Android 11対応の5.5インチ大型画面を採用し、測量現場での操作性と測量精度を向上させた最新モデルです。

PENTAX「R-600シリーズ」

販売開始：2026年6月5日価格：オープン価格保証：2年間画面：5.5インチ（Android 11対応）防塵・防水：IP65測角精度：5秒（JIS B 7912-3準拠）連続測距時間：約15時間（バッテリ2個使用時）

TIアサヒはPENTAXブランドの測量機器を開発・製造するメーカーで、1933年創業の富士製作所を前身に持ちます。

「R-600シリーズ」は同社の最新トータルステーションで、5.5インチの大型画面にAndroid 11を採用し、現場でのタッチ操作をスムーズにした一台です。

標準構成品はR-600本体、Li-ionバッテリ（BP07）×2、バッテリ用充電器（BC05）一式、1インチプリズムセット（MPU35）、調整工具一式、ベルト付き収納ケース、レインカバー、USBメモリ、取説アクセスカード、安全カード、ステッカー、保証書（2年保証）です。

IP65の防塵・防水性能を備え、工事現場や屋外の過酷な環境でも安定して動作します。

測角精度は5秒（JIS B 7912-3準拠）で、土木・建設測量の現場が求める高い精度水準に対応しています。

ノンプリズムで最大1000mの測距性能

ノンプリズムの最大測距可能範囲は1000mです。

工事現場や災害現場など人が立ち入りにくい箇所の計測に使える仕様で、ピンポイントの可視光レーザを採用しているため、対象物の角付近の測定にも対応しています。

プリズムを用いた場合の最大測距は3500mです。

測定速度はノンプリズムで約0.3秒（精度3+2ppm）、プリズムで約0.8秒（精度2+2ppm）と高速で、現場での待ち時間を抑えた作業ができます。

タッチセンサ方式のトリガーキーを採用しており、望遠鏡を覗いたまま素早く測定を実行できます。

また、レッドマーク機能として観測方向に赤いレーザ光を照射でき、室内や屋外の日陰での位置確認を手早く行えます。

2軸コンペンセータと測定安定性

2軸コンペンセータを備えており、補正範囲は±3’です。

鉛直角の前後・左右方向の傾きによる鉛直誤差と水平角誤差を自動で補正します。

温度変化や振動にも強く、安定した測定精度を維持できます。

工事現場の重機振動や気温差が大きい屋外環境でも、測定値のぶれを抑えた安定運用が可能です。

ガイドライトと長時間バッテリ

測設時の移動方向を緑と赤のLEDで示すガイドライトを備えています。

測設ライン上では緑と赤のLEDがほぼ同じ強さで点灯し、現場での杭打ち作業を正確に進めることができます。

2個のLi-ionバッテリで連続測距約15時間、測角で約17時間の稼働に対応します。

ホットスワップに対応しており、計測中でも電源を落とすことなくバッテリを交換でき、長時間の現場作業でも作業を止めずに続けられます。

データ転送はTypeCポートで行え、APA・SIMA・CSVの各形式に対応しています。

多様な測量ソフトウェアとのデータ連携が可能な構成です。

充実した応用機能

多様な現場に対応する応用機能がメニューから選択できます。

メモリ管理・トラバース・単回観測・対回観測機械高測定計算・角度距離測設・座標逆打距離杭打・幅杭測定・水準測定・対辺測定2点交会法・面積計算・内外分点・4点交点計算・ST計算

面積計算や座標逆打、トラバースなど、建設・土木測量で頻繁に使われる計算機能をひとつのメニューから呼び出せます。

現場での作業手順に合わせて機能を切り替えながら使える構成で、幅広い測量業務に対応しています。

「R-600シリーズ」は5.5インチの大画面とノンプリズム1000mの測距能力を一台に集約しており、工事現場から災害現場まで幅広い環境で活用できます。

15時間を超える長時間稼働とホットスワップ対応により、長期の現場作業でも中断なく測量を続けられます。

PENTAX「R-600シリーズ」の紹介でした。

よくある質問

Q. ノンプリズムとプリズムで測距精度はどのように異なりますか？

A. ノンプリズム使用時の精度は3+2ppm、プリズム使用時は±(2+2ppm×D)mmです。

測定速度はノンプリズムで約0.3秒、プリズムで約0.8秒となっています。

Q. 計測中にバッテリを交換できますか？

A. ホットスワップに対応しており、計測中でも電源を落とすことなくバッテリを交換できます。

標準構成品にLi-ionバッテリ（BP07）が2個付属しています。

Q. データ転送はどの形式に対応していますか？

A. TypeCポートを使ったデータ転送が可能で、APA・SIMA・CSVの各形式に対応しています。

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