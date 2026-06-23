ME:IのTSUZUMIさん（19）が23日、実写版映画『モアナと伝説の海』（7月31日公開）スペシャルイベントに尾上松也さん（41）と登場し、自身が演じるキャラクターとの共通点を明かしました。

映画は、南の島で生まれ育った主人公・モアナが愛する家族や世界を救う冒険に出る物語。イベントでは、日本版声優がお披露目され、モアナ役をTSUZUMIさん、半神半人の伝説の英雄・マウイ役をアニメーション版でも演じた尾上さんが務めることが発表されました。

ブルーのバックライトに照らされたシルエットの中からステージに登場したTSUZUMIさんは、劇中歌『どこまでも 〜How Far I'll Go〜』を初めて生歌唱。堂々たるパフォーマンスに、会場に集まった観客から拍手が送られました。

大の“モアナファン”だというTSUZUMIさんは、今回の抜てきについて「最終オーディションと聞いて会場に向かったのですが、その際にサプライズで発表していただいたんです。演じるにあたってのプレッシャーもすごくありましたが、ディズニー作品の中で『モアナと伝説の海』が一番好きだったので、今はとにかく嬉しいです」と、喜びを語りました。

さらに、今回初の収録に挑戦したというTSUZUMIさんは、不安やプレッシャーもたくさんあったといい、「メンバーの中には演技の経験がある子がいるので、“どうしたらいい？”っていう相談をしたりだとか、私自身モアナとすごく重なる部分が多くて、共感できる感情がたくさんあったので、モアナとたくさん向き合って頑張りました」と、演じるなかでの心境を明かしました。

また、自身が演じる“モアナ”との共通点について聞かれると、「モアナは島や家族を救うために広い海へ冒険に出かけますが、その中にはたくさんの不安や葛藤があったと思います。実は私も、同じような気持ちを抱いたことがありました」とTSUZUMIさん。

続けて、「私が今ここにいるのはME:Iのオーディションを受けたことがきっかけなのですが、当時はやはり不安やプレッシャーもあり、“自分にできるのかな？”と自信をなくしてしまうこともたくさんありました。そういった葛藤を抱えながらも進んでいくところが、モアナと重なる部分かなと思います。また、モアナの強さは“決して諦めずに進んでいくところ”だと思っています。私自身も、何か目標があったら諦めずに最後までやり遂げる性格なので、そこはすごく共通している部分だと思います」と、自身とモアナを重ね合わせました。