「SUPER EIGHT」の村上信五（44）が23日放送のTBS系「有田哲平とコスられない街」に出演。日本テレビ「月曜から夜ふかし」で共演しているタレントのマツコ・デラックス（53）の近況を語った。

熱海のロケ中、「ブラックマヨネーズ」の小杉竜一から「体戻って帰って来たったけど、どう？全然変わらへん？」と、首の緊急手術を受け約2カ月間療養したマツコについて聞くと、村上は「口は悪くなってますね。2カ月たまっていたからいろいろ。元気は元気です」と答えた。

さらに「2カ月休んでいる間に、何か知らんけどサッカーにハマってて、この期に及んで、ワールドカップ行こうかなと思って、2カ月休みを延長しようか言うて」と、現在開催中のFIFAワールドカップ（W杯）北中米大会を現地観戦したいとさえ思っていたと明かし「ふざけんなよと」と笑い「でも、そのくらい心はリフレッシュはしてました」と語った。

だが、「叩かんどいてくれと。その前までのツッコミでバーンとか押してたりしてたけど、ここグラついたら、マジでヤバいから…」と首を抑えながら、マツコの“お願い”を明かしていた。