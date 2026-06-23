新日本プロレス２３日の後楽園大会で行われたＩＷＧＰジュニアヘビー級王座（現王者はＹＯＨ）次期挑戦者決定４ＷＡＹマッチは、フランシスコ・アキラ（２６）が制した。

ＹＯＨが考案した次期挑戦者決定戦「ＹＯＨゲーム」でアキラは、ＳＨＯ、マスター・ワト、藤田晃生と激突。ゴングが鳴る前にＳＨＯに奇襲を仕掛けたと思いきや、藤田、ワトに対してはＳＨＯと共闘して攻め立てるなど巧みな立ち回りで主導権を握った。

４者一歩も譲らない攻防が続く中、アキラはワトからの強烈なラリアート、通天閣ジャーマンスープレックスホールドを決められた。しかしここでＳＨＯが場外からレフェリーの足を引っ張り妨害し、ＤＯＵＫＩが乱入する混沌の事態に陥った。

これには解説席で見守っていたＹＯＨもリングに上がり抗議しようとしたが、ＳＨＯが鉄板で殴打。この鉄板を奪い取った藤田がＳＨＯ、ＤＯＵＫＩ、ワトを殴打し、リング上はアキラと藤田の一騎打ちとなった。

藤田から鉄板で狙われるも、アキラはこれを許さず急所攻撃で反撃。さらにファイヤーボール（ダブルニーアタック）、トラースキックと立て続けに攻め、最後はＣｒｏｗｎ Ｆａｌｌで３カウントを奪った。

激闘を制したアキラは「ＹＯＨゲーム、勝った！」と日本語で絶叫し、勝利に酔った。ＹＯＨからは「１００代目チャンピオンとして君を迎え撃ちます。アキラ、全力で来いよ。アキラ１００％で来い…」と挑発されたが、ベルトで殴打しＫＯすると「お前の時間は終わりだ」と宣言。７月６日後楽園大会でのベルト取りに自信をのぞかせていた。