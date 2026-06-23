きょうの為替市場、ドル円は東京時間に１６１円台後半まで買い戻されていたものの、海外時間に入って戻り売りに押されている。本日のロンドン時間もそうだが、ここ数日突然売りが入り、ドル円が急落。ただ、下値での押し目買い意欲にサポートされ、しばらくすると元の位置に戻す展開が見られている。



日銀の日銀当座預金残高の推計から、大規模な介入を実施している気配は無さそうだが、日本の当局もメディア等を使って米国との対話姿勢を強調するなど、様々なけん制を入れており、１６２円台の上値はいまのところ死守したい意向も感じられる。



根本的な介入効果には懐疑的な見方も多い中、日本の当局は、従来のように下に押し込む動きまでは見せていないものの、上値へのけん制を放つことによって、急速な上値追いの動きまでは、ある程度抑制に成功しているようにも見える。



日米金利差が依然として大きく、投資家の間では円キャリー取引はなお有効と見られている。投機筋の円ショートは高水準に積み上っているものの、ＦＲＢが再び利下げモードに回帰しない限り、介入を実施したとしても、持続的な円高トレンドへの転換はなく、短期的な動きに終わるとの見方が依然として多い。



日本時間２３時のＮＹカットでのオプションの期日到来は１６１．２５円に観測。



23日（火）

161.25（7.7億ドル）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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