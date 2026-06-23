フランス代表のデシャン監督 W杯通算16勝で歴代最多勝利記録に並ぶ【サッカーW杯】



フランス代表のディディエール・デシャン監督 PHOTO:Getty Images

サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会で、フランス代表が6月22日（同23日）、フィラデルフィアでイラク代表と対戦。

【結果詳細】グループI フランス vs イラク｜FIFAワールドカップ（サッカーW杯）2026 北中米大会

雷雨による中断がありながらもFWキリアン・エムバペ（リアル・マドリード）の2ゴールなどで3-0と勝利を収め、2連勝でグループ突破を決定させた。

フランス代表のディディエール・デシャン監督にとっては、この日の勝利が自身のW杯通算16勝目。

旧西ドイツを率いて1974年大会で優勝するなど4大会で指揮を執ったヘルムート・シェーンの歴代最多勝利記録に並んだ。

デシャン監督は選手時代にはキャプテンとして1998年フランス大会で優勝を経験。2012年に監督として代表チームに戻って以降は、2014年ブラジル大会はベスト8で終わったものの、2018年ロシア大会では優勝。

2022年カタール大会では準優勝と世界最高峰の大会で結果を残している。今大会もフランスは有力な優勝候補と見られている。

イラク戦では雷雨で後半のスタートが2時間待ちに。

ピッチコンディションも激しい雨の影響を受けるなど難しい状況だったが、チームは後半に入って2得点をマーク。相手に反撃を許さず、しっかり勝ち点3を手にした。



（KK）



＜FIFAワールドカップ（W杯）2026 北中米大会＞

第23回目の今大会はアメリカ、カナダ、メキシコの3か国による史上初の共同開催となる。出場枠が従来の32カ国から48カ国に拡大され、計104試合にわたる過去最大規模のトーナメントとして実施される。

開催期間：2026年6月11日～7月19日 ※現地時間

グループステージ：6月11日～6月27日

ラウンド32：6月28日～7月3日

ラウンド16：7月4日～7日

準々決勝：7月9日～11日

準決勝：7月14日～15日

3位決定戦：7月18日

決勝：7月19日

・全試合日程（大会スケジュール）

・グループリーグ（グループステージ）

・決勝トーナメント（ノックアウトステージ）