お笑いコンビ「バイきんぐ」小峠英二（50）が、22日放送のBSフジ「小峠英二の試乗最高！」（月曜後10・00）に出演し、結婚のいきさつを明かした。

ゲスト出演者が過去に乗りたかった車、将来乗ってみたい車を試乗しながら、ナビゲーターの小峠とトークする番組。この日の放送では、タレントつるの剛士（51）をゲストに、湘南の街をドライブロケした。地元をよく知るつるのは、かつて憧れていたホンダ・シティを運転し、小峠を丘の上の緑に囲まれたカフェへ案内した。

同世代でバラエティー番組でも共演歴が多く、仲良しの2人。つるのからプライベートをズバズバ聞かれた。「こういうところ、来ないですか？」と問われると、小峠は「来ない」と返答。しかし、「いいんだよ。奥さんが行こうって言ったら、どこでも何でも行く。自分の中の選択肢はない、こういうところは」とも明かし、妻の意見を尊重していることを明かした。

つるのの質問は、さらにエスカレート。出会いのきっかけや、結婚に至る過程も聞かれた。小峠は「よくある流れだよ。連絡（先を）交換して、飯食って、付き合う。何の変哲もない出会いと過程だよ」とシンプルに説明。「緑に向かってしゃべることは何一つない」と笑わせた。

小峠は昨年6月に結婚を発表した。出演番組では、相手について「一般の方です。普通のOLさんでまあ良い人っすよ」と説明。プロポーズについては「プロポーズは僕からです。自分の部屋で、結婚してくださ〜いっつって」と明かしている。