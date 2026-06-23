ハロー！プロジェクトのアイドルグループ・アンジュルムが２３日、東京・日本武道館で単独公演「ＡＮＧＥＲＭＥ ２０２６ Ｓｐｒｉｎｇ ｆｉｎａｌ 陰と陽 ＤＵＡＬＩＴＹ」を開催した。

４月１８日よりスタートし、全１０会場２３公演を巡った春ツアーの千秋楽公演で、７月２２日発売の両Ａ面の最新シングル「ＢａＢａＢａ Ｂｕｒｎｉｎｇ Ｌｏｖｅ！」「愛が愛のままでいられますように」などメドレーを含む全２６曲を熱唱した。

グループは昨年６月に前リーダー・上國料萌衣が卒業。同年８月に長野桃羽が加入して９人体制に。最後のＭＣで、スピーチ中に涙をこらえた橋迫鈴は「愛しているものを思い浮かべたときに大切にして、守りたいみたいな感情が生まれる」と語り「愛しているものにアンジュルムの環境も含まれていて。私はアンジュルムというこの場所を大切にしながら、頑張っていきたいです」と、グループ愛をにじませた。

伊勢鈴蘭は春ツアーを終え「私たちなりに背伸びをせずに、私たちらしく成長することができた」と、今回のツアーを回想。曲の幅もさまざまなグループで「もっともっといろんな表現をしていけるように頑張っていきたいなと思いますので、またぜひ会いに来てくれたらうれしく思います」と、ファンへの感謝を伝えた。