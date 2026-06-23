30歳ショップ経営男性の“コンクリートすぎる”部屋！なんと昇降デスクまで…「見たことないよ！」

山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のコンビが、“あざとさ”をテーマに語り合う『あざとくて何が悪いの？』。

6月18日（木）に放送された同番組では、男性のおしゃれな“あざと部屋”が特集された。

番組に協力してくれた1人は、ショップを経営する30歳のGENさん。コンクリートを愛する彼のこだわりの部屋は、どこもかしこもとにかくコンクリートだらけで…。

【映像】コンクリートの魅力にとりつかれた30歳ショップ経営男性の素顔公開！

GENさんが暮らしているのは、「めっちゃ探してやっと見つけた」というコンクリート打ちっぱなしのスタイリッシュな物件。

コンクリートとマッチするように、部屋のアイテムの色数は厳選されており、家電はオールブラックだ。どんなにスペックが良い家電でも、ブラックがない場合は「デザインのほうが大事」ということで、GENさんは購入を諦めるかもしれないとのこと。

そして、コンクリートなのは部屋だけではない。

実はGENさんは、コンクリートにこだわりすぎるあまり、コンクリートプロダクトブランドを経営。部屋のなかにある置き時計、ティッシュケース、花器、さらには昇降デスクまでもが、GENさんがデザインしたコンクリート製品で、スタジオ一同は「自分で作って!?」「見たことないよ！」と驚く。

そんなGENさんの部屋に山里は、「カッコイイっちゃカッコイイ」「自分の夢を詰め込んだ感じで面白い」とワクワク。

一方、女性陣は「こだわりがスゴい」「コンクリートすぎる」と驚きっぱなしで、なかでもゲストのあのは「やわらかいところがなさすぎて、いつか怪我しそう」とコメントし、スタジオの笑いを誘っていた。