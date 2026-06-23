櫻坂46中嶋優月＆村山美羽『B.L.T.8月号』の表紙＆巻頭に登場！裏表紙を飾るのは同期の小島凪紗

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

6月26日発売の『B.L.T.2026年8月号』（東京ニュース通信社）の表紙、および裏表紙の画像が公開された。

表紙・巻頭には、15thシングル「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」が発売中の櫻坂46から中嶋優月と村山美羽が登場。裏表紙同期の小島凪紗が飾る。

■“みゅーづ”の特別な関係性と、初選抜を経た小島の今に迫る

中嶋と村山は、2025年に公開された日本マクドナルドの“サムライマック”Web CMや、Leminoで配信中の櫻坂46三期生ドラマ『路地裏ホテル』で共演。ふたりの名前を掛け合わせた“みゅーづ”の愛称でも親しまれ、その唯一無二の空気感で多くのファンを魅了している。

今号にはこのふたりならではの関係性を、ドラマチックかつ美しく描き出したグラビアが掲載される。

グラビアの前半では仲睦まじくビスケットを分けあったり、談笑したりしながら賑やかな雰囲気で中嶋と村山の自然体な姿を撮影。

後半では荒々しい岩場と海を背景に、彼女たちの内に秘めた強さやクールな表情を美しく切り取った。

互いの手を取り合いながら岩場歩く姿や、体を寄せて遠くを見つめる表情からは、言葉だけでは語り尽くせないふたりの絆が感じられる。

さらに、1万字超えのインタビューでは、「美羽がいてくれると『大丈夫だ』って思える」「優月ちゃんといると謎の自信が生まれる」と語る中嶋と村山が、ふたりの特別な関係性について告白。

さらに、『14th Single BACKS LIVE!!』で座長を務めた村山の葛藤と成長、三期生11人の関係性、四期生への思い、そして二期生からバトンを受け継ぐ立場となった現在の胸中まで、たっぷりと語っている。

■「人間らしく、アイドルらしく。」 初選抜を果たした櫻坂46・小島凪紗の現在地

櫻坂46から15thシングルにて初選抜入りを果たし、ますます注目を集める小島凪紗が裏表紙＆中面グラビアに登場。

撮影は、雨の日の静かな時間を切り取るように実施され、シンプルな部屋で物思いにふける姿や、ベッドのうえでのリラックスした表情、小さなケーキを前に思わず笑みをこぼす様子など、小島凪紗の飾らない魅力を収めた。

何気ない日常のワンシーンのなかに宿るささやかな幸せと、20歳を迎えた彼女の等身大の魅力を感じられるグラビアとなっている。

そして、インタビューでは、初選抜入りを果たした15thシングルへの思いや、「より人間らしく、よりアイドルらしく」という自身のアイドル観について言及。

「櫻坂46に加入して、“心の皮膚”がどんどん強くなった」と語る4年目の現在地など、小島凪紗という人間の輪郭に迫った。

■乃木坂46最年少・川端晃菜が放つ“無敵”の可能性

乃木坂46の6期生連載「グラビア向上委員会～gravure a la mode～」に川端晃菜が登場。毎号異なるテーマでメンバーのあらたな魅力を引き出していく本企画。今回のテーマは「無敵」。

この春高校生になったばかりのグループ最年少メンバー・川端晃菜。まだ何者にもなれる可能性を秘めた15歳が放つ、自由でまっすぐな輝き。その年齢だからこそ宿る“無敵”な魅力を、多彩なシチュエーションのなかで切り取った。

■僕青最年少世代の16歳・工藤唯愛が自身の“現在地”を見つめる

僕が見たかった青空から、工藤唯愛がソロ初登場。グループのなかでも最年少組とされる16歳ながら、6thシングル「視線のラブレター」収録の雲組（非選抜）楽曲「虹を架けよう」にて、八重樫美伊咲とのWメインメンバー（センター）、7thシングル「あれはフェアリー」収録の雲組楽曲「カイロに月」でメインメンバーを務め、最新シングル「FUNKY SUMMER」では、全員楽曲のフロントに抜擢されるなど、その存在感は日に日に増している。

そんな彼女の美しさ、儚さをポートレートとして収めた。北海道から上京して3年、僕青として歩んで3年、率直な気持ちを語ったインタビューも必読だ。

■STU48が誇る癒やし系美女・原田清花と広島で再会

STU48の原田清花が『B.L.T.』に2度目の登場。今回は、撮影陣が広島へ足を運び、彼女の第二の故郷でゆったりと撮り下ろした。海を望む港や路面電車など広島を感じるロケーションに加え、かわいらしいレトロな喫茶店でも撮影を行った。

実はあまり撮られることが得意ではないと言う彼女、終始控えめに、少し恥ずかしそうにはにかむ姿がかわいらしいグラビアとなっている。

■「本当に高校生？」圧倒的美貌を持つ21期生“ゆーゆ”が映画のヒロインに

AKB48のの研究生連載に、21期生の森川優が登場。18歳という年齢にそぐわぬハイベルなルックスで、2025年12月の加入直後から注目を集める森川。そんな彼女を「映画のヒロイン」に仕上げ、メイクやスタイリングも女優モードにして美しく撮り下ろした。

完成されたビジュアルに反して、等身大の高校生らしさ溢れる48問48答のキュートなアンサーもお楽しみに。

■ドラマ『GTO』出演の注目若手女優が集結

7月20日に放送がスタートするカンテレ・フジテレビ系ドラマ『GTO』に生徒役として出演する、注目の女優・稲垣来泉、大島美優、北里琉、堀口真帆をピックアップ。

私生活でも現役女子高生である4人が集まると、現場もわちゃわちゃと和やかムードに。個性溢れる4人に「“GTO”にかけて4人のユニット名を作ると？」と投げかけると、「O（オレたち）K（カワイイ）E（エブリディ）」が誕生。洗練されたビジュアルと大盛り上がりの座談会は必見だ。

■Task have Fun 結成10周年！里仲菜月が『B.L.T. 』に初登場

結成10周年ライブを控えるTask have Funより里仲菜月が『B.L.T.』に初登場。初夏の晴れ渡る空の下、彼女が持つ無邪気なかわいらしさや10年活動を続けたからこそ見える大人びた表情などを切り取った。

本人と一緒の時間を過ごし、素敵なひと時を感じられるようなグラビアになっている。

■虹コンのあらたなグラビア刺客！ サブリーダー尾林結花が水着グラビアで初登場

虹のコンキスタドールから、サブリーダーの尾林結花が水着グラビアで初登場。撮影は、綺麗な自然光が差し込むハウススタジオで実施した。

布団のなかで見せた無防備な姿や、入浴シーンで見せた挑発的な表情はおそらく本邦初公開!? 艶やかなルックスとヘルシーボディで読者を魅了する。

■ 松田実桜が夏全開のグラビアで『B.L.T.』初登場

『ミスマガジン2023』でミスヤングマガジンを受賞し、俳優・タレントとして活躍中の松田実桜が『B.L.T.』に登場。誌面では、元気いっぱいの笑顔からしっとりとした視線まで、多彩な表情を披露。等身大のかわいらしさと、少しずつ大人へと成長していく彼女の“今”を感じられる内容に仕上がった。

今後さらなる飛躍が期待される松田実桜の最新グラビアを、ぜひ誌面で確かめよう。

PHOTO BY HIROKAZU（中嶋優月＆村山美羽、里仲菜月、尾林結花、松田実桜）

PHOTO BY 野口花梨（小島凪紗）

PHOTO BY 西村康（川端晃菜）

■書籍情報

2026.06.26 ON SALE

『B.L.T.2026年8月号』

■関連リンク

B.L.T.web

https://bltweb.jp/

櫻坂46 OFFICIAL SITE

https://sakurazaka46.com/