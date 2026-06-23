ダイエット中、カフェラテは禁止した方がいい？40代以降が見直したい“飲み物の選び方”
「ダイエット中はカフェラテを飲まない方がいいのかな？」と考えたことはありませんか？カフェラテはコーヒーよりカロリーが高いため、「太りやすい飲み物」というイメージを持たれがち。しかし、カフェラテを飲んだから太る、やめれば痩せる、という単純な話ではありません。40代以降のダイエットで見直したいのは、飲むか飲まないかではなく、“どんな場面で飲んでいるか”です。
カフェラテは“なんとなく飲む”につながりやすい
カフェラテがダイエット中に注意したい飲み物と言われる理由のひとつは、「飲みたいから飲む」ではなく、「なんとなく飲む」が増えやすいことです。朝の１杯だけのつもりが、仕事中や買い物帰り、午後の休憩時間などにも自然と手が伸びていることはありませんか？
問題とすべきはカフェラテと“一緒に増えるもの”
実際には、カフェラテそのものよりも、一緒に増えていくものがダイエットの妨げになることがあります。例えば、カフェラテを飲むときにクッキーやチョコレートを添える習慣があったり、コンビニでドリンクを買うついでにお菓子を手に取ったりすることは少なくありません。
「カフェラテをやめるべきか」と考える前に、「セットで増えているものはないか」を振り返ってみることも大切なこと。体重に影響している原因は、意外と飲み物そのものではなく、周辺の習慣に隠れていることもあります。
“禁止”ではなく“選び方”を見直す
好きなものを完全に我慢すると、反動でストレスが大きくなることも。そのため、カフェラテが好きなら無理にやめる必要はありません。例えば、なんとなく買う回数を減らしてみる。今までより小さいサイズを選ぶ。甘いカフェラテを飲む日はお菓子を控える。そんな小さな調整でも、習慣は少しずつ変わっていきます。
大切なのは、「飲んではいけない」と考えることではなく、自分にとってちょうどいい付き合い方を見つけることです。
ダイエットしているからと言って、カフェラテを敵にする必要はありません。好きなものを楽しみながら、無意識に増えている習慣がないかを見直してみること。その積み重ねが、体型管理だけでなく、長く続けられる健康的な食生活にもつながっていきます。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：かめやまあけみ（食生活アドバイザー）＞ ※画像は生成AIで作成しています
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