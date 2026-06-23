シンプルなひとつ結びなのに今っぽい。周りと差がつく“まとめ髪”のコツ
暑さや湿気が気になる季節になると、ひとつ結びをする機会が増えます。ただ、同じひとつ結びでも、なぜか今っぽく見える人と、少し古く見えてしまう人がいます。
実は、その差はアレンジの複雑さではありません。なぜなら、結ぶ位置やシルエット、顔まわりの作り方によって、印象は大きく変わるから。今っぽく見える人ほど髪を盛りすぎず、自然な抜け感を大切にしています。
結ぶ位置は“高すぎず低すぎず”が正解
ひとつ結びというと、低めの位置でまとめる人も多いかもしれません。もちろん落ち着いた印象にはなりますが、何も考えずに低い位置で結ぶと、顔まわりまで重たく見えてしまうことがあります。
今っぽく見せたいなら、耳の延長線上あたりを目安にするのがおすすめ。高すぎず低すぎない位置は、首まわりをすっきり見せながら、自然な軽さも演出してくれます。同じひとつ結びでも、結ぶ位置が少し変わるだけで印象は大きく変わるのです。
後頭部の“立体感”が今っぽさを作る
最近のまとめ髪は、“きっちりまとめる”よりも“自然な立体感”がポイント。結んだあとにトップや後頭部を少しだけ引き出し、丸みのあるシルエットを作るだけでも雰囲気は変わります。
ぺたんとしたシルエットは顔まわりまで重く見えやすい一方、後頭部にほどよい丸みがあると、抜け感のある今っぽい印象につながります。頑張って巻き込むよりも、自然な立体感を意識することが大切です。
顔まわりは“少しだけ残す”がちょうどいい
まとめ髪というと、後れ毛をたくさん出した方がおしゃれに見えると思われがち。ただ、大人世代の場合は出しすぎると生活感が出たり、かえって古く見えてしまったりすることもあります。
今のトレンドは、頬骨まわりやもみあげ付近に細い毛流れを少しだけ残すバランス。顔まわりに自然な動きが生まれることで、まとめ髪特有のきっちり感がやわらぎます。
まとめ髪は、手をかけるほど今っぽく見えるわけではありません。大切なのは、結ぶ位置、後頭部の立体感、そして顔まわりの自然な毛流れ。この３つを意識するだけで、いつものひとつ結びはぐっと洗練された印象になります。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は大人世代のヘア理論や2026年春夏トレンドに関する一般的知見を参考に編集部で構成しています
🌼おしゃれのつもりが“おば見え”。時代遅れに見えやすい「まとめ髪」の共通点