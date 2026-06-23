◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島３―７巨人（２３日・マツダスタジアム）

広島の連勝が２で止まった。引き分け以上で４位浮上の可能性があったが、開幕カード（３月２７〜２９日）以来の３連勝を逃し、借金は１３に戻った。

先発・玉村は今季ワースト３失点（自責１）で３敗目。両軍無得点の３回に犠飛と適時打で２点を失うと、５回２死一、二塁から松本に２打席連続のタイムリーを浴びた。今季７登板目で３失点以上は初めて。要所で粘り切れなかった。

７回には３番手・高が４失点。２死から投手・戸郷に与えた四球を起点に大量失点となった。

打線は２点を追う３回に押し出し四球で１点を返した。６点ビハインドの７回は２死満塁から小園が中前へ２点打。なおも満塁をつくったが、代打・石原が空振り三振に倒れた。

以下は新井監督の主な一問一答

―序盤に主導権を渡した

「タマ（玉村）はいい球がいっているので、次また期待している」

―玉村は５回で降板。２連戦を考慮してか

「追いかけないといけない。向こうは強力な中継ぎ陣がいるので。１点（差）だったら、そのまま（続投）と思っていたけど」

―７回の高は２死走者なしから投手に四球

「それはここで言わなくても分かっていると思うので、また頑張ってもらいましょう」

―巨人・戸郷は

「低めに丁寧に投げていた」

―７回２死満塁で代打・石原を起用。他の右打者もいた

中で起用した

「石原のバッティングが最近いいので、あそこは石原で行った」

―小園が３戦連続で複数打点

「内容も良くなっているし、雰囲気も出てきている」

―代走の切り札・辰見が離脱。不在時の起用は

「ファームを見て上げられる選手の中で一番足の速い選手が（中村）奨成だったので、奨成を上げた」

―軽症

「最短で戻ってきてもらえればと思っている。ただ、焦らせることはしないので、しっかり治してもらえれば」