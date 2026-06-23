◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島３―７巨人（２３日・マツダスタジアム）

巨人の戸郷翔征投手が広島戦で先発し、６回１／３、１２０球を投げて５安打３失点６奪三振。自己最多タイとなる６四死球と制球に苦しみながらも今季初勝利から４連勝。右腕は「やっぱりあれだけ点をとってくれた中で回の途中で降りることは先発ピッチャーとしてすごく悔しいことですし、やっぱりフォアボールがすごく多かったので、次、修正して入りたいです」と振り返った。

初回、先頭の名原は３球で空振り三振。２番・菊池を遊飛。３番・ファビアンは１４６キロ直球で二ゴロに打ち取った。２回は、四球で走者を出しながらも、２つの三振を奪いながら無失点に抑えた。

２―０となった３回はテンポ良く２死を奪ったが１番・名原に右中間への二塁打を浴びて、ここで菊池に四球、ファビアンへ死球を与えて２死満塁。４番・坂倉へ押し出しの四球を与えて１点を失った。それでも５番・小園は１４９キロ直球で中飛。

１点差まで迫られた４回は、２つの三振を奪いながら３人で片付けた。杉内俊哉投手チーフコーチは「最近の調子を維持し、力感なく投げられている。３回は少しコントロールが乱れたけれど、２巡目以降は落ち着いて、テンポ良く、流れを持ってくるような投球をしてほしい」とコメント。

３―１の５回は走者を出しながらも無失点。６回は、１死から５番・小園に中前安打を浴びて、６番・大盛は右飛に打ち取ったが、７番・持丸には四球を与えて２死、二塁のピンチとしたが、８番・勝田を二直。

さらに７―１となった７回も続投した。代打・野間に左前安打を浴びて、１死後、２番・菊池に左前安打。そして続く３番・ファビアンには痛恨の死球。１死満塁としたところで降板した。２番手・高梨がマウンドに上がり、４番・坂倉を１球で遊飛。しかし５番・小園には二塁手の頭を越える中堅への適時打を浴びて走者２人が生還。続く代打のモンテロには四球を与えて２死満塁となったところで３番手・船迫が登板。代打・石原を空振り三振。７―３となった。

苦しみながらも今季４勝目を手にし「１番は勝ちがついたことはすごくよかったと思いますし、野手の方のおかげで、（大城）卓三さんもしんどい中でもリードしてくださったのですごいよかったと思います」と感謝した。