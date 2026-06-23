「僕らの世代、いまだに男は稼いでなんぼなんです。家族を養えないと自分に価値がないように思えて、男としてのアイデンティティが見事に崩れるんです。それがめちゃくちゃ怖いんですよ」

【画像】「薄毛が悩み」だったアラフォー男性→「超イケオジ」に大変身…日本初のハゲモデル・和見龍弥（51）の写真をすべて見る【明石家さんまとも共演】

6月23日放送の日本テレビ『踊る！さんま御殿！！』に出演したことでも話題を読んだ、「ハゲモデル」の和見龍弥（かずみ・たつや／51）さん。いったいどんな人生を送ったのか？ 2025年4月に掲載された彼のインタビューをお届けする。

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最初のコンプレックスは高身長「あだ名は鉄人28号だった」

──元々、高身長がコンプレックスだったそうですね。

和見龍弥（以下、和見） 保育園時代から背が高くて、背の順に並ぶと必ず一番後ろだったんです。小学生って、残酷じゃないですか。みんなと違う人をいじめるというか、いじるというか。ずっとそういうイジリの対象でした。

背が高いから、どうしても他の子と話すとき、背筋が丸まるんです。それでだんだん猫背になっていて。人間って不思議ですけど、姿勢が前かがみになると自信をなくすんですよ。だから、ずっと自信のない子供時代でした。



若かりし頃のハゲモデルこと和見龍弥さん。この時からすでに髪の毛は薄くなりつつあった（写真：本人提供）

──あだ名を付けられたり？

和見 つけられましたね。『鉄人28号』って漫画がありますよね。僕本名が「テツヤ」っていうんですけど「鉄人」ってからかわれて。それがすごい嫌でした。それからもずっと身長がのび続けて、高校生の時にはもう今の身長（189センチ）でした。

──それだけシュッとしてたら、モテそうですけどね。

和見 いや、全然です。中学、高校、大学と一度もモテたことないです。どっちかっていうと陰キャ寄りやと思います。おじさんになってから、トルコで一回だけ若い女の子に囲まれたことがあったんですが、心底居心地が悪くて。あまりのストレスでEDになったこともあります（笑）。

20歳にしてハゲぎみに…

──髪の毛が薄くなり始めたのは高校生ぐらいの時だったとか？

和見 そうですね。今の奥さんは、高校時代に初めてできた彼女なんですけど、付き合って3日目くらいに「和見くんって、ちょっとハゲてるよな」って言われたんです。当時もう親父はハゲてたし、祖父もツルツルなので自分でも気にはなっていたんですが……。

──結構若くから悩み始めたんですね。

和見 そうですね。20歳の時に、美容師さんから「和見くん、年いくつだっけ……？ ちょっと早いかもね」って言われたんです。正直、自分でも気づいてはいたんですけど、そこからめちゃくちゃ気になるようになって。育毛剤にもかなり課金しましたね。

──薄毛にはいろんなタイプがあると聞きますが、どんなタイプだったんですか？

和見 前からも上からもですね。……「お気の毒に」みたいな感じですか？（笑）。タイプで言えば、M字型（おでこが薄くなる）とO型（頭頂部から薄くなる）の両方来たんです。中学生までは指3本分ぐらいまでしかおでこがなかったんですが、だんだん指が4本入るようになり……。後頭部は、つむじ2つがだんだん合体していく、みたいな感じで薄毛の範囲が広がっていったんです。

──髪の毛が抜けて、何が一番嫌でしたか？

和見 まわりからの目線ですね。あとは自分で自分が嫌になってきます。自己嫌悪です。40歳超えてハゲたら「まあええやん」って思えますけど、まだ当時学生だったんで。

だんだん使う育毛剤のグレードも上がっていくんですよね。最初は1本2000〜3000円のトニック系のが、だんだん5000〜6000円する本気のやつになって。社会人になってからは月3万円くらいの薄毛治療薬を飲んでいました。社会人2年目で結婚したんですけれど、奥さんがなんとか家計をやりくりしてくれて。

ストレスフルな仕事のせいでハゲがさらに進行…

──お仕事は何をされていたんですか。

和見 経理系のソフトを販売する会社で、システムエンジニアをしていました。プログラムを組んだり、お客さんに「システムを導入したらこう変わります」と提案するコンサルタントみたいな役割をしたりしていましたね。

──ストレスが多そう……。

和見 そうですね。営業から引き継いだお客さんからよくよく話を聞くと、うちのシステムを導入しない方が効率がよかったりするんですよ。それで、うちのシステムが本当にいいものなのか疑問が出てきて。ストレスでどんどんハゲも悪化するし、これはあかんなと思って、お客さんに正直に言い始めたんですよ。「やめたほうがいいんちゃいますか？」って。

そしたら当時の上司に呼び出されて「和見くんと一緒だと全然仕事決まらんねんけど」って文句を言われるようになって。

──なるほど……。

和見 とはいえ仕事は取らないといけない。それがだんだんしんどくなってきて。毎日、最寄駅まで歩く途中に「誰か車でひき殺してくれんかな」と思ってました。「僕が死んだら住宅ローンもチャラになるし、奥さんと娘2人でも何とかいけるんちゃう」って。

──それはつらかったですね……。

35歳で会社を退職→アロマインストラクターに

和見 その時、奥さんがアロマセラピストの資格を取って、自宅の一室をサロンスペースに変えて仕事を始めたんです。

そういう好きな仕事をしている奥さんがうらやましくなって。生活のために嫌な仕事を続ける自分が余計にむなしいというか「何してんねんやろ」って思うようになったんです。それで、アロマインストラクターという結構難しい資格があるんですけど、必死に勉強して一発合格して、35歳の時に会社を退職しました。

──すごいですね！

和見 ただ、自宅で妻と開業したんですが、最初は僕にはほとんどお客さんがつかなくて、2年くらい妻の収入だけで暮らしていました。僕が主夫として家事や育児を担当するようになって、娘の授業参観やPTAも全部、僕が参加していました。

奥さんの仕事が終わったら「働かざる者食うべからずです」って言いながら、僕が毎日奥さんをマッサージしてました。その時に、お金稼げてないってこんな気持ちになるんやなって。ハゲとは別の意味で、自分に全然自信がなくなってしまって。

──夫婦どちらが稼いでもいいように思いますが……。

和見 女性はそう思えるみたいですよね。でも、僕らの世代、いまだに男は稼いでなんぼなんです。家族を養えないと自分に価値がないように思えて、男としてのアイデンティティが見事に崩れるんです。それがめちゃくちゃ怖いんですよ。だから「奥さんの仕事が失敗すればいいのに」って足引っ張る自分もいて。そんな自分も嫌でした。

──そうだったんですね。

和見 ただ、その後、アロマ関連の物販がうまくいったりと仕事も流れに乗ってきて、徐々に新規の予約がとれないくらい忙しくなったんです。体力的にも厳しくなって、指導者側にまわろうと44歳の時にサロンを閉じました。

それで、さあ人生、何かやり残したことないかなと考えたとき、20歳ぐらいの時に、一度だけモデルにスカウトされたことを思い出したんです。

50歳を目前になぜ「プロモデル」を目指した？

──スカウトされた、というのは？

和見 大学時代、近所にファッションデザイナーが住んでいたんですが、その方の紹介でモデルをやらないかと誘われたことがあったんです。ただ、当時は就職氷河期真っ只中でしたし、僕は田舎の長男なので、そんな地に足ついてない仕事に身を投じられないとお断りしたんです。

──それまでもスカウトのことを思いだすことがあったんですか？

和見 ありました。華やかな世界へのあこがれ、というか。なにかにつけて思い出すんですよ。もう30年も前のことなのに、風呂に入ってるときとかに、ふと「もしあの時モデルになっていたら……」って。

──心残りがあったんですね。

和見 そうですね。娘も社会人になったし、周囲の人間には「50歳を前にして、人生アガりました〜」って言ってたんです。まわりからは「うらやましい」と言われたけど、内心味気ないというか、モヤモヤする自分もいて……。

確かに幸せやし、もうチャレンジしないでもいいんですけど。でも「自分にも何か可能性があるんじゃないかな」って思うようになって。そうやって心に浮かんだってことは、実現できる可能性があるんじゃないか、と。 それで「ハゲ 中年 男性 モデル」で検索して。見つけた事務所に片っ端から履歴書送り、あるモデル事務所に入れてもらえることになったんです。

49歳での大抜擢！ モデルとしてパリへ

──事務所に所属して1年弱で、パリのファッションショー出演を果たすんですよね。そこまではどんな道のりがあったんですか？

和見 僕は関西在住なんで、関西で男性のファッションモデルの仕事はほとんどなかったんです。それで、ドラマのエキストラの仕事をしたりして、『ブギウギ』（NHK総合）にも出たんです。ただ、僕は背が高すぎて、テレビの尺に合わないらしくて。活躍の場が少なくて、結局その事務所はやめてしまったんです。

そんなある日、たまたま家族で高野山に行ったんですが、紹介してもらった尼僧さんが、モデル事務所の社長を兼業していたんですよ。

──すごい偶然ですね……！

和見 それがきっかけで、2024年1月にそのモデル事務所にお世話になることになりました。ただ、とはいえ仕事は少なくて、自分で探すしかない。それで改めて「僕は何したいんやろ」って考えたら、僕は広告に出たりするよりもランウェイを歩きたいんだって気づいたんです。

──なぜランウェイだったんですか？

和見 昔『ファッション通信』（テレビ東京系）って番組で、海外のコレクションを放送していたんです。そのイメージが強くて「ファッションモデルって、ああいうところ歩くんやろな」って勝手に思ってたんですよ。僕、昔からヨウジヤマモトが大好きで。ヨウジヤマモトのショーを歩けたらかっこええな、歩きたいなって思うようになって。それで2月に「パリに行く」「ランウェイを歩く」って目標を決めて、それを自分で紙に書いたんです。チャンスは待っていても絶対来ないので、ネットで情報を色々探してみたんです。

そしたら、デザイナーのけみ芥見さんが主宰する「ASTJ」というオーディションを見つけて。海外で活躍するモデルを後押しするのが目的で、合格するとパリやニューヨークのショーでランウェイを歩けるんです。対象年齢は49歳までで僕にとっては最後のチャンス。しかもそれを見つけたのが3月26日だったんですが、1次オーディションの日は3月30日だったんです。でも、急いで送ったら書類審査に通ったんです。

──なんと……！

和見 オーディション会場に行ったら、みんな自分よりも若くてキレイで……。緊張して頭が真っ白になりました。2次を通過して、6月30日が最終オーディションで、ウォーキングの審査だったんです。通過できたのはめちゃくちゃ嬉しかったんですけど、微妙な気持ちでした。目の前に落ちた人がずらっと並んでるんですよ。その場では、おおっぴらに「良かった！」みたいな気持ちにはなれなくて。本番よりよっぽどオーディションの方が緊張しましたね。

──応募者約400人、最終合格者12人の狭き門だったとか。夢のランウェイを歩いている時は、楽しかったですか？

和見 まわりからも「楽しんでね」とは言われたんですけど。とはいえ、しっかり歩かないといけないんで。けみさんからも「モデルは歩く人形。主役は服」と言われていたので、歩くことに集中していました。

「ハゲ＝笑っていいもの」日本の価値観を変えたい

──プロの仕事ですね。目標が叶った後は、どんな気持ちになったんですか？

和見 実はランウェイを歩きたいという夢と並行して、僕みたいなハゲのおっさんをモデルとして使ってくれるような世界を作らないとあかんなって思うようになったんです。

──というと？

和見 「NOHAIRS（ノーヘアーズ）」っていうネットのコミュニティがあるんですね。ハゲで日本を明るくしようと活動をされていて。調べてみると、日本ではそういうハゲが集まる活動が古くからあって、東北の方にも「ツル多はげます会」っていう会があったりして。

──本で読んだことがあります。頭に吸盤をつけて綱引きしたりするんですよね。

和見 そうそう！（笑）ただ、そういう過去の活動を調べてみると、日本ではずっとハゲをコミカルに扱ってきたんですよね。

──ハゲを自ら笑いに変えていくスタンスですよね。

和見 そうなんですよ。ハゲがバカにされる文化は、日本人の中でずっと残り続けてきたんです。でも、パリ行くと僕みたいなスキンヘッドや薄毛の人ばっかりなんですよね。成人男性の半分以上は、ハゲと髭（笑）。そういう人が普通にカフェでコーヒー飲んで、かっこつけているんです。

調べてみると、フランスではハゲを笑う文化はなくて、むしろセクシーだと考えるそうなんです。だから、日本にもそういう文化をつくらなあかんちゃうか、と。ランウェイを歩いた後は、その道をどうやって作るかをずっと考えて、 パリやミラノのモデル事務所にアタックしまくってます。

──以前、和見さんはYouTubeで「ハゲのモデルは許せるか」というアンケートを取っていましたね。「許せない」と答えた人に理由を聞くと、ほとんどが「なんとなく」だったのが印象的でした。

和見 嫌悪が根付いてしまっているんですよね。ネットで「ハゲのモデルは許せるか」と聞いたら、20代は「許せる」と答える割合が3割くらいだったんですが、30代は半数以上、40代は8〜9割が「許せる」と回答してくれたんです。

──意外な結果ですよね。20代の方が多様性を良しとしそうなのに。

和見 新宿で街頭アンケートもしたんですが、若い女性に直接聞くと「ハゲのモデル、いいと思います」って言うんです。でも「彼氏がハゲたらどう思う？」って聞くと「絶対いやだ」って（笑）。日本では、まだかっこいいハゲのモデルケースが少ないんでしょうね。渡辺謙ぐらいですもんね。

──そうかもしれません。

和見 そういうところが変わってほしいんですよね。去年、事務所で宣材写真を撮影したんです。そしたらカメラマンさんに「和見さんって顔はいいんだから、ヅラかぶった方がお仕事くるんじゃないですか？」って言われたんですよ。それを言われて、それは僕のやりたいことと全然違うって改めて思いました。

カツラを被って仕事を取りたいわけじゃなくて、今のこのままの僕で仕事をしないと僕にとって意味ないんだって。そういうところを変えていきたいですね。

「ハゲコンプレックス」から抜け出せた理由

──和見さんにとって、ハゲのコンプレックスを手放すことができたのは、スキンヘッドにしたことも大きかったのでしょうか。

和見 そうですね。38歳のときに「瞑想リトリート」っていう、10日間誰とも一切話さず、朝から晩まで瞑想する企画に参加したんです。10日間が終わって、参加者同士が話し始めるんですが、何人かが集まって話しているのを見て心がざわついたんです。

「あそこで話題に上ってるの、俺のことちゃうか。『あの人ハゲてる』とか言われてへんかな」って。周りの目線を気にし過ぎている自分に気づいたんですよね。それで家に帰ったらすぐ奥さんにバリカンで剃ってもらいました。

──気持ちの変化はありましたか？

和見 めちゃくちゃすっきりしました。今まで何を気にしてたんかなって思うぐらい、出かける前のイライラが一切なくなったんですよ。それまでは、帽子は一度かぶったら絶対に脱げない、風が吹く日は出かけられない、とかそんなんばっかり気にしてて。そういうことを一切考えなくてよくなって、自由になりました。髪の毛に気持ちがいかなくなったら、逆にバイタリティが湧いてきたんですよね。

──素敵です。薄毛で悩んでいる人に、何かアドバイスはありますか？

和見 悩んでいるくらいなら剃ってしまうのも一つの選択肢ですよね。ハゲを気にして奇想天外な髪型にするくらいなら、清潔感がある方がいいんじゃないかって個人的には思います。結局、髪型なんてそんな大した問題じゃないんですよ。自分が気にしすぎているだけなんですよね。

（市岡 ひかり）