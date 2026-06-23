【FIFAワールドカップ2026】アルゼンチン代表 2ー0 オーストリア代表（日本時間6月23日／ダラス・スタジアム）

【映像】メッシ、神トラップ&コントロール→“5人の壁”を突破する瞬間

アルゼンチン代表のFWリオネル・メッシが、オーストリア戦で2ゴールの活躍を見せた。中でも、神トラップからディフェンスを揺さぶるドリブルでねじ込んだ2点目のシーンに、ファンたちが大興奮している。

アルゼンチンは日本時間6月23日、FIFAワールドカップ2026・グループJ第2節でオーストリアと対戦。6度目のW杯に臨むメッシは、初戦のアルジェリア戦でハットトリックを達成し、ミロスラフ・クローゼが持つW杯最多記録（通算16得点）に並んだ。

するとオーストリア戦では、38分にゴールネットを揺らして通算17得点とし、新記録を樹立。迎えた後半アディショナルタイムには、テクニックで相手を翻弄し、ゴールをこじ開けた。

右サイドに流れたメッシのボールキャリーから、アルゼンチンがカウンターを発動。ボックス左でFWフリアン・アルバレスがボールを受けてシュートを放ったが、これはGKに阻まれる。こぼれ球を拾ったMFレアンドロ・パレデスは、ボックス内に入り込んだメッシへのパスを選択した。

やや強めのパスとなったが、メッシは左足を上げて巧みにコントロール。さらに左へボールを運び出し、左足でシュートを放つ。しかし懸命に戻ったオーストリアの選手たちが、GKを含めて5人で壁を作り、このシュートをブロックした。

それでも、こぼれ球にいち早く反応したメッシが、左足で強引に押し込むと、ボールは相手の股を抜けてゴール右隅へと決まった。このゴールにSNS上では「メッシのキャリーから始まり、メッシのゴールで終わる」「誰も止められない」「強すぎる」「何人いれば止められるんだよ」「どうやって止めるんだ」「トラップが異次元」「トラップうますぎる」「あそこで落ち着いて左に運べるのがすごい」といった声が上がっている。

この日2ゴールでアルゼンチンを勝利に導いたメッシは、プレーヤー・オブ・ザ・マッチに輝いた。

（FIFAワールドカップ2026）