女子ゴルフでツアー通算7勝の佐伯三貴（41）が23日、自身のYouTubeチャンネルを更新。第1子を妊娠したことを発表した。夫はボートレーサーの森照夫（37）。

「佐伯三貴から皆様へ大切なご報告」と題した動画を公開。「皆さんにお伝えすることがありまして、少し恥ずかしいんですが、新しい命を授かりまして」と第1子妊娠を報告し、「ようやくちょっと安定期に入ったかなという時期で今この動画を撮ってるんですけれども」と説明した。

「本当40過ぎてますし、高齢ということもあって、このチャンネルを今後どうしていくかっていうのを話してて、ちょっと制限はかかると思うんですが、続けていく方向で」と同チャンネルについても言及した。

「おめでとうございます」「うれしいですね」と祝福されると、「もう無理かなって思ってたんで、良かったなと思います」と笑顔。体調については「ちょうどつわり抜けたかなぐらいなんですけど」と明かした。

「自分では若いつもりなんですけど、本当に先生から言うと高齢出産らしいので」と苦笑いしつつ、「あんまり無理はするなという感じなんですけど」と続けた。「元々じっとしてるのがあまり得意な方ではないので、今までのように頻繁に、アクティブにというのは無理かもしれないですけど、新しい企画とかも考えているので、また違った面白さをこれから届けていきたい、エンタメ性をちょっと入れていきたいなと思ってます」とチャンネル運営について語った。

佐伯は昨年4月に結婚したことを発表。同6月にボートレース宮島のYouTubeチャンネルに出演し、結婚相手がボートレーサーの森照夫であることを明かしていた。