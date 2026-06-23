「脚長い〜！！」鈴木福、圧巻スタイルが話題に！ 「手足の長さが目立つ」「とてもかっこいいです」
俳優の鈴木福さんは6月23日、自身のInstagramを更新。ドラマのオフショットに「脚長い〜！！」「手足の長さが目立つ」といった声が上がっています。
【写真】圧巻スタイル際立つ鈴木福の全身ショット
ファンからは「手足の長さが目立つ」「脚長い〜！！」「とてもかっこいいです」「笑顔もめっちゃ素敵」「昭和のスターみたい！」「ドラマ楽しみにしています」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】圧巻スタイル際立つ鈴木福の全身ショット
「昭和のスターみたい！」鈴木さんは「門司港での写真！ 水面がキラキラ輝いてた」とつづり、港で撮影した3枚の写真を投稿。放送中のドラマ『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』（NHK総合）のオフショットです。1枚目では、船を固定するビットに片足を乗せていますが、スラリとした脚の長さが際立っています。スタイルがとても良いです。
ラーメンを食べる姿に「メロ男になってる」の声9日にも、同ドラマのオフショットを投稿した鈴木さん。ラーメン店で食事をする貴重な姿です。ファンからは「めっちゃ痩せたしまじイケメンすぎる！」「なんかメロ男になってる」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)