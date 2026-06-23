◇MLB ドジャース2-1ツインズ(日本時間23日、ターゲット・フィールド)

MLB・ドジャースは日本時間23日、公式SNSを更新。ドジャースのワールドシリーズ連覇に貢献したツインズのアンソニー・バンダ投手にチャンピオンリングを授与し、ドジャースナインと記念撮影をした写真を公開し、「会えてうれしいよ。アンソニー、ワールドシリーズのリングを獲得したね、おめでとう」というメッセージとともに元同僚を祝福しました。

バンダ投手は、2024年にドジャースに加入後、同シーズンでは48試合に登板し、ワールドシリーズ制覇に貢献。昨季は71試合に登板し、5勝1敗、防御率3.18を記録するなど2年間で119試合に登板してブルペンを支えました。今季からツインズでプレーしています。

試合前には、ドジャースからチャンピオンリングを授与。記念撮影では、バンダ投手を中心にその周りをドジャースナインが囲む形となり、チャンピオンリングを手にしたバンダ投手の表情は笑顔で溢れます。また選手たち一人一人と熱いハグをみせました。