東京都北区の区立滝野川第三小学校で児童ら１１人が重軽傷を負った火災で、同区と区教育委員会は２３日、記者会見を開き、校舎を解体する方針を発表した。

全校児童の一部は７月以降、近隣の区立小に分散して通学することになるという。

区教委の福田晴一教育長は会見で、分散通学するのは３〜６年生の児童で、１、２年生は滝野川第三小の１階の教室で授業を再開すると説明した。夏休み明けの９月をめどに区の施設に学校を仮移転し、全校児童そろっての学校再開を目指すとしている。

同席した区教委の倉林巧教育振興部長は校舎解体の理由について、「損傷が激しく、使い続けるのは難しい」とし、同小の敷地内に新たな校舎を建設する方針を示した。

区教委によると、火災は６月１９日午前１１時前に発生し、校舎４階を中心に焼いた。警視庁滝野川署は、４階の音楽準備室内の電気ストーブから出火した可能性があるとみている。

区と区教委は会見に先立ち、区役所分庁舎で臨時保護者会を開き、今後の方針について説明した。

参加した３年生女子児童の父親によると、仮の転校先に分散通学することになる見通しについては知らされたが、具体的な学校名までは示されなかったという。父親は、「子どもたちはバラバラになり、他の学校の子のような小学校生活を送れなくなってしまった」と不安そうに話した。