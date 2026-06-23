【海・プール】ぬれてもへっちゃら！可愛い＆脱ぎ着もしやすい「速乾服」コーデ特集

夏ならではなイベントはたくさんあるけどなにを着ていこうかなって悩むこと、きっとみんなあるのでは？そこで今回は、三浦理奈・本田紗来・北里琉とともに、海＆プールに着ていきたい「ぬれてもへっちゃらな速乾服」コーデをご紹介します。ビジュ映え確実なヘア小物も要チェックです♡

【海・プール】なら脱ぎ着がしやすいかつ、速乾性が要 泳ぐ泳がないに関わらず、水辺のレジャーを楽しむなら、ぬれてもへっちゃらな、すぐ乾く服が絶対！ せっかくなら1秒もムダにはしたくないからこそ、水着に着替えるときにモタつかない、脱ぎ着のしやすさも意識したいところ。

Cordinate 水にぬれてもOK！サマーニット “サマーニット＝暑い”は大間違い！編み目が粗いから、通気性も吸湿性もすぐれている、優秀アイテムなの♡ 汗をかいても、水に濡れても涼しげに、Tシャツよりも上品に決まる頼れる存在！ ウエストゴムのセットアップで着脱もしゃれ感も◎ 頑張らずともこなれるセットアップが心強い。足元もメッシュで水はけにぬかりなく。 ポロニット 6,490円、ショートパンツ 6,490円／ともにEMODA ルミネエスト新宿店 ハット 39,600円／CA4LA バッグ 10,450円／Mardi Mercredi（MARDI MERCREDI JAPAN）リング 25,300円／Jouete スニーカー 15,900円／チャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン）

Cordinate サッと脱げちゃうセンタージップ ジップをあけるだけで、手軽にお着替えできちゃう服は、水着に着替える場面で大活躍！ シャツでも……？と思われがちだけど、急いでるときのボタンって意外とわずらわしかったり。ガッと開けられるジップがやっぱり最強です！ とことん甘いオール白もさわやかに決まる軽やか素材 ガーリーさもありつつ、やわらかい生地で上下ともにまとめたら、ぬれた肌でもノンストレスに着られる。 トップス 7,920円／rienda（バロックジャパンリミテッド）スカート 13,750円／MILKFED.（MILKFED.SHINJUKU）バレッタ 4,600円／トゥティエ ネックレス 2,200円／GOLDY バッグ 16,959円／mucu and ebony（HANA SHOWROOM）

Cordinate ぜーーーんぶセットで楽ちん♡ スイムウエア どうせ着替えるし、水着は仕込んでいく！っていう効率重視さんに朗報。トップスもボトムもぜーんぶセットになった水着が今年は豊作なんです♡ 水着自体もトップスみたいに着られるものなら、最低限の着替えだけ持ってお出かけできちゃうよ！ セットものでもしゃれるオトナな小花柄がおかわ♡ 水着と同柄のスカーフもセットで、よりファッショナブルに着こなせる。 スイムウエアセット 18,700円／MILKFED.（MILKFED.SHINJUKU）バッグ 6,930円／ロデスコ（センスオブプレイス バイアーバンリサーチ ホワイティうめだ店）クリップ 3,300円／AURA サンダル 9,900円／チャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン）

More! ぬれたあとでも可愛い♡ ヘア小物を持っていこ！ 水遊びを楽しんだら、帰り道に待っているのが“ぬれた髪どうする問題”。 きちんと直せる場所がなくても、ちゃんと可愛くしてくれるビジュ映えなヘア小物、バッグに忍ばせておくべし。帰るまでがイベントですから♡ 〈右上から時計回りに〉クリップ 3,300円／AURA クリップ 4,280円／EMIS（HANA SHOWROOM）バレッタ 5,300円／トゥティエ カチューシャ 5,700円／EMIS（HANA SHOWROOM） 撮影／JOJI（RETUNE Rep・モデル）、 林真奈（静物）スタイリング／伊藤ミカ ヘアメイク／小松胡桃 モデル／三浦理奈、 本田紗来、 北里琉（以上本誌専属）

三浦 理奈

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海

本田紗来

北里琉