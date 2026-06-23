タレントの中山秀征がサッカーＷ杯の現地取材に赴いた。

中山は２３日に自身のインスタグラムを更新。「ナッシュビルにて 森保ＪＡＰＡＮ率いる日本代表の公開練習を取材させていただきました。」と書き出すと、「最初に選手とスタッフのみなさんでの記念撮影！！とても和やかな雰囲気が伝わって来ました。チーム状況の良さを感じました。」とつづった。

また、「森保監督もわざわざ近くまで来ていただきご挨拶させていただきました。頂いたユニフォームは宝物です。長友選手も常に声を出して指揮を上げていました。長友選手から愛梨がお世話になっていますと、ご丁寧にご挨拶いただきました。こちらこそです。久保選手も登場！！」と、監督や選手とのやり取りを明かし、「最高の景色を楽しみにしております。頑張れ日本！！」とエールを送った。

この投稿には「頑張れ日本」「楽しんでますね」「サムライブルーのバスがアメリカにあるのスゴイ」「日本代表次の試合もイケイケゴンゴンです」「ヒデちゃんも森保ＪＡＰＡＮと共に海外レポーターとして頑張ってくださいね」といった声が寄せられている。