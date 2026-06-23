◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日５―２ＤｅＮＡ（２３日・岐阜）

中日が、ＤｅＮＡを振り切って２連勝を飾った。岐阜のぎふしん長良川球場では２４年８月６日のＤｅＮＡ戦以来２年ぶりの勝利となった。

３回先頭の４番・細川が、左中間席中段に先制１０号ソロをたたき込んだ。４試合ぶりの一発で４年連続の２ケタ本塁打に到達。５回にはサノーが５号２ラン。「しっかり芯で捉える事ができた。チームに貢献できて良かったよ」という助っ人の一撃で勝利をたぐり寄せた。細川とサノーのアベック弾は、６月１１日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリン）以来２度目だった。６回には、代打・福永の適時打などで、さらに２点を追加した。

先発のマラーは、３点リードの６回に勝又に２号ソロを被弾したが、最少失点でまとめた。６回５安打１失点で自身の連敗を２で止め、５月２６日の楽天戦以来の２勝目を手にした。

細川とサノーの両大砲がそろって仕事を果たし、井上監督は「それが彼らの魅力。効果的なホームランだった」と笑顔。１９打席ぶりに安打が飛び出した福永についても、「必要な戦力。（高橋）周平、（石川）昂弥と３人で誰がサードを守るんだっていう（切磋琢磨）のようなものがあればいい」と巻き返しを期待した。