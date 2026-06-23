◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島３―７巨人（２３日・マツダスタジアム）

巨人が広島に競り勝ち、首位タイに浮上した。先発の戸郷翔征投手が鬼門のマツダスタジアムで７回途中まで自己ワーストタイの６四死球ながら３失点と粘って今季４勝目。同球場では昨季４登板で０勝３敗、防御率９・３１と打ち込まれていたが、２年ぶりの白星を手に入れた。スポーツ報知評論家の高木豊氏は、熱投の中に新たなスタイルがなじんできているのを感じ取った。

あのボールをきっちり投げ切れたら…。そしたら戸郷は「出来上がり」だと思う。１２０球目、ファビアンへの死球のことだ。カウント２―２から、インサイドに勝負に行った。ズバッと決まって見逃し三振…とはいかず、抜けてしまった。あれが完璧に決まるまでは、状態は戻ってきていないと言える。

とはいえ、ここのところ勝ちが続いているのが偶然や運じゃない、それがよく分かるピッチングだった。

調子の悪い時、戸郷の視界にあるのはキャッチャーだけだったと思う。角度で言えばわずか１０度くらい。今は９０度…いや１８０度は見えているかな。マウンドさばきに、余裕も遊び心も感じられた。以前は、１５０キロを超える速球でファウルを打たせて追い込み、フォークを落として三振、というのがひとつのパターンだった。今は球速を落としたとしてもコントロールを大事にし、少しでもボールを動かして抑えていく投球術。イメチェンにうまく成功していると思う。

甘く入って打たれるくらいなら、死球になりそうなくらいギリギリの厳しいところを攻める、という考え方もいい。重ねていうけど、勝負所で懐に投げ切れる精度が戻れば、エースの称号も戻ってくるよ。（スポーツ報知評論家・高木 豊）