新日本プロレスは23日、後楽園ホールで「Road to G1クライマックス」を行った。

メインでは「G1クライマックス36」Aブロック出場者決定戦で3年ぶり6度目の出場を目指すタイチと初出場を狙うYuto―Iceが対戦した。

大タイチコールにふてぶてしいYutoだが、場外では蹴りでタイチを追い込む。リングに戻るとエルボーにサッカーボールキックを見せる。リングに戻るとエルボーにもびくともしない。逆にエルボーでコーナーに追い込む。10分すぎ、袈裟切りチョップ連発。蹴りを見舞う。Yutoがパワーで勝る。タイチは延髄蹴り。Yutoがラリアットから延髄蹴り、サッカーボールキックもカウント2。15分すぎ、高角度の岩石落とし。Yutoは張り手からグーパンチ、タイチはカウンターの肘でともにダウン。タイチが斧爆弾、Yutoも反撃する。後ろからのキックもタイチは垂直落下の脳天砕き。ダブルダウン。両者8カウントで立つ。20分すぎ、タイチのラリアットから岩石落とし固めをYutoは返す。Yutoがコーナーに固定して頭を蹴り上げるもタイチは意地を見せる。25分すぎ、25分54秒、Cruellaからの片エビ固めで勝利した。

初出場を決めたYutoは「プロレス理由もなくにやにやしちゃう。プロレスラーになってよかった。（タイチに）お前の話はないけどよ。俺はお前が好きだ」と新日本のため、発言や行動するタイチの姿に共感しての発言だ。「タイチというプロレスラーは新日本には絶対必要なプロレスラーなんだ」とリングで戦った者にしか出来ないものがあることを強調。すると大タイチコールが巻き上がった。「タイチ、俺をまた強くしてくれてありがとうよ」とタイチは控室に消えた。「タイチ、俺のわがままを聞いて欲しい。俺のG1を見といてくれよ。お前に見といてほしい」と願った。「プロレスハイ感じたか。あしたからくそみたいな現実で明日から生きようと思えたか。もし潰れそうになったらお前ら一人じゃない。G1クライマックス、俺は初出場だ。今年の夏は今年しか味わえない。今年しか得られないG1クライマックスハイを共有し合おうか。お前らは何も考えなくていい。ただ、G1クライマックスを感じろ！」といつも台詞で締めくくった。