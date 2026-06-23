◇第97回都市対抗野球大会近畿地区2次予選第3代表決定戦 日本製鉄瀬戸内1―日本新薬（2026年6月23日 わかさスタジアム京都）

日本製鉄瀬戸内が1―0で日本新薬を下し、3年連続35度目の都市対抗出場を決めた。先発した杉本壮志投手（26）が7回を4安打無失点の好投。8回から救援した川瀬航作投手（29）も2回打者6人を完璧に封じ、近畿地区第3代表の座を勝ち取った。

「長いイニングというよりは一人、一人という思いだった。結果的にゼロで抑えられて良かったです」

左のエース・杉本が大一番で真価を発揮した。初回を3者凡退という滑り出し。0―0の4回は1死三塁を迎えたが慌てなかった。まずは外角へのカットボールで4番・浜田を一ゴロ。最後は5番・若林をカウント2―2からの内角直球で見逃し三振に封じた。唯一のピンチを切り抜けると、7回を4安打無失点。4回に相手投手の暴投で挙げた虎の子の1点を、川瀬航との継投で守り抜いた。

「前回は4回で降板してしまったので、先発としての役割を全うしたかった」

前回先発した16日の日本生命戦は4回4失点で降板。米田真樹監督からは「前回は打線に助けてもらった。今回はお前が助ける番やぞ」とハッパをかけられたという。「気合が入った」と表現した日本新薬戦は、持ち前の制球力が冴え、わずか1四球。直球は130キロ台中盤ながら、カットボール、チェンジアップ、カーブなど多彩な変化球も織り交ぜ、スコアボードにゼロを並べた。

「出るのが目標ではなく、全国で勝ち抜くのが目標。もう一度、チーム内競争に勝って、先発として投げられるよう練習していきます」

一昨年は初戦敗退、昨年は2回戦進出と一歩ずつ階段を上がってきた。3年連続となる東京ドーム。投打に充実した戦力で快進撃を期す。

▼米田真樹監督 （1―0での勝利に）今年はなかなかこういうゲームができなかったが、これを機に次につなげていってほしい。（先発の杉本について）役割を果たしてくれましたし、自信を持って送り出しました。試合をつくる能力が高く、粘り強く投げられるようになってきた。（8回から救援した川瀬航は）調子が凄く良い。そのままの勢いで役割を果たしてくれました。（試合後には涙を見せる場面も）今年は特に勝ちたかった。選手たちが本当によく頑張ってくれた。ドームで暴れてほしいと思う。（目標は）8強以上です。