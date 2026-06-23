アイドルグループ「アンジュルム」が23日、東京・日本武道館で全国ツアーの最終公演「ANGERME 2026 Spring final 陰と陽 DUALITY」を開催した。

メドレーを含む26曲を披露。「Hulu」によるライブ配信及び全国53館の映画館、台北の映画館でのライブビューイングも実施され、7月22日発売の最新曲「BaBaBa Burning Love！」「愛が愛のままでいられますように」などで会場を盛り上げた。

公演タイトル「DUALITY」には“二面性”や“二重性”の意味があり、グループは4月からのツアーを通して「陰」と「陽」という正反対の魅力を表現してきた。千秋楽のステージでは、本編の前後半で「陰」と「陽」のパートに分け、メンバー9人が感情豊かに立ち回った。

メンバーのまっすぐな視線が目立った前半「陰」のパフォーマンスは、鋭く力強い歌声をセンターステージで響かせた「プリズンブレイカー」でスタートし、終盤では後藤花のフェイクが冴える。続けて、全員がピタリと息をそろえる「次々続々」や「マナーモード」、しなやかさをみせる「愛されルート A or B？」で観客の心をたぐりよせた。

後半の「陽」パートでは、橋迫鈴、川名凜、為永幸音、後藤、長野桃羽の5人がたがいの顔を見ながら肩を寄せ合った「カクゴして！」から、「上手く言えない」「悠々閑々 gonna be alright！！」へと繋いだメドレーで、会場に“多幸感”をもたらした。

伊勢鈴蘭、松本わかな、平山遊季、下井谷幸穂の4人は、金吹雪が華やかに噴き上げた「ハデにやっちゃいな！」で勢いを付けた。続く「トラブルメーカー」「アイノケダモノ」では9人の挑発的な視線と歌声でファンを釘付けに。ステージ各所で客席に目線を送り「ライフ イズ ビューティフル！」を披露すると、各々が個性豊かに愛嬌をふりまいた。

アンコールでは、真っ白なスカートスタイルの新衣装で「大器晩成」を初披露。メンバーもファンも一体となり、金吹雪や銀吹雪、白いテープも盛大に舞ったステージを前に、観客もタイトルを連呼する力強いコールで会場を揺らした。続く「Celebrate！ Celebrate！」できらめくピンクの吹雪も噴き上げ、会場が華やかな空気に包まれた。

加入1年目の長野は今回のツアーで「終わったときに自分が変わったなって、自分自身で思えるようなツアーにしたい」という目標を掲げていたと話し、ファンと一緒に新たな時間を過ごしたことによって「言葉では上手く表せないんですけど、 自身の変化が）ちょっとは分かったかな、みたいな気がしています」と成長を示した。

スピーチ中に涙をこらえた橋迫は「愛しているものを思い浮かべたときに、大切にして、守りたいみたいな感情が生まれる」と語り、「愛しているものにアンジュルムの環境も含まれていて。私はアンジュルムというこの場所を大切にしながら、頑張っていきたいです」と、グループ愛をにじませた。

リーダーの伊勢は「私たちなりに背伸びをせずに、私たちらしく成長することができた」と、今回のツアーを回想。曲の幅も様々なグループで「もっともっと色んな表現をしていけるように頑張っていきたいなと思いますので、またぜひ会いに来てくれたらうれしく思います」と、ファンへの感謝を伝えた。