【ワシントン＝阿部真司】米紙ニューヨーク・タイムズの記者がトランプ政権の内幕を描いた暴露本「政権交代」が波紋を呼んでいる。

トランプ大統領は自身をフランス皇帝のナポレオンら歴史上の人物よりも影響力があると自負したという。記者が政権関係者に行った１０００件以上のインタビューをまとめ、２３日に発売された。

執筆した記者が３月に事実確認のためにインタビューした際に、トランプ氏は知人から受け取ったという文書のコピーを渡した。文書はナポレオンのほか、旧ソ連の独裁者スターリンやナチス・ドイツのヒトラーらと比較し、世界的な影響力の観点で「トランプ氏は疑いようもなく、史上最もパワフルだ」と書かれていた。トランプ氏は「これを読んだ時、その通りだと思った」と語ったという。文書はトランプ氏のゴルフ仲間から寄せられたものだった。

この本では、政権運営にとっての重大局面として、少女らの人身取引罪などで起訴された米実業家ジェフリー・エプスタイン氏（勾留中に死亡）を巡る問題を取り上げた。昨年７月、トランプ氏以外の政権幹部がホワイトハウスのシチュエーションルーム（戦況報告室）に集まり、エプスタイン氏の捜査資料の公開について協議した。バンス副大統領は「これは大変な問題だ」と述べ、危機感をあらわにしたという。

米主要ニュースサイト・アクシオスによると、この本で描かれた内容が詳細だったことから、政権はシチュエーションルーム内での記録が録音され、機密情報が漏えいしたのではないかとの懸念を強めている。トランプ氏は激怒しているという。