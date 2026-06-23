◇セ・リーグ 中日5―2DeNA（2026年6月23日 ぎふしん長良川）

逆襲を予感させる快勝劇だった。先発・マラーが6回1失点。テンポのいい投球でリズムを作ると、打線も快音で呼応する。3回に細川の10号ソロで先制し、5回にはサノーの5号2ランで中押し。6回にもダメ押しの2点を奪う理想的な展開でDeNA3連戦の初戦を取った。

「一発？まあ、それが彼らの魅力でもあるし、本当に効果的なホームランだったと思います」

振り返る井上監督の声にも力がこもっていた。マラーは昨年4月8日の同球場で開催された広島戦でも8回途中まで1失点と好投。登板前、「お前はこの球場と相性がいいんだから」と“暗示”をかけ、好結果を導き出した。

守備でも、4回に高橋が三塁線に抜けそうな当たりをダイビングキャッチ。5回2死一、二塁のピンチでは、中前に抜けそうな一撃を田中が飛びつき、「神業」グラブトスで二塁封殺した。投打そして守備の歯車がかみ合った白星に、指揮官も満足そうにうなずく。

「選手を引っ張るつもりでいきながら、（今は）逆に選手に引っ張られるっていうところもある。今、雰囲気もだいぶ良くなって、このまま継続したいなと思います」

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