11月7日、8日の2日間にわたって神奈川県横須賀市 長井海の手公園 ソレイユの丘で開催される『nobinobi 2026』の、第1弾出演アーティストが発表された。

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今回発表された出演アーティストは、ケロポンズ、川崎鷹也、秋元杏月、Hoodie fam、木下ゆーき、来島エル。そのほかキャンプ、ワークショップ、フードなど幅広いジャンルのコンテンツを提供予定だ。

同イベントは、SNSで180万フォロワーを持つつむぱぱが発起人として、昨年初開催されたもの。『親も子も夢中になれる、みんなが主役の2日間。』をテーマにしたファミリー向けフェスだ。子どもの付き添いになる訳でも、子どもを連れまわす訳でもなく、豊かでやさしいフェス体験を提供し、家族で一緒に過ごすことの愛おしさを再実感する時間を届けるという。

また、中学生以下の子どもは入場料無料となっている。

同イベントでは、東京ドーム約6個分の敷地面積に、無数のnobinobiオリジナルエリア／コンテンツが広がる。長井海の手公園 ソレイユの丘のアトラクションや遊具も通常通り利用可能だ。

さらに、『子連れだから行けない』を減らすデザインとして外出時のさまざまな制約や困難を軽減することに向き合い、こどもがピンチの際、譲り合って使える『こども優先トイレ』や『荷物がいっぱいで助けて』『一瞬ベビーカーを預かって』といった場面を支える『お助け隊』スタッフが常駐するなど、負担を軽減する取り組みが導入される。また、ペット入場も可能だ。

なお、同イベントのチケットは超超早割の抽選が7月5日まで受付中だ。

（文=リアルサウンド編集部）