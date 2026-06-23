Number_iの平野紫耀さん（29）、神宮寺勇太さん（28）、岸優太さん（30）が、スキンケアブランドの新CMに出演。夏を快適に過ごす秘けつを明かしました。

夏シーズンのCMということで、“過酷な夏のダメージに負けず快適に過ごす秘けつ”を聞かれた神宮寺さんは「1日の疲れは、その日のうちにとった方がいいから、夏だとシャワーだけの人も多いと思うんですが、お風呂にしっかり入って、一旦リセットするのが大事なんじゃないかなって思いますね」と、湯船につかることの大切さをコメント。

続けて、平野さんは「俺もけっこうサウナに行ったりするから、それがリフレッシュできてすごく気持ちいいので、ぜひ皆さんも試してみてください」と、サウナで汗を流すことが夏を快適に過ごす秘けつだと語りました。

また、「岸くんは？」と平野さんから話を振られた岸さんは「自分は基本的にあんまりこだわりとかはないですけど、臨機応変に過ごしてるかな」と回答。平野さんから「なんかあるんですか？（笑）」と聞かれると、「氷とかかんじゃったりします。氷を食べたりします」と明かしました。

■平野紫耀 夏の冷蔵庫・冷凍庫マストアイテムは

そして、夏の冷蔵庫・冷凍庫に入れているマストアイテムについて平野さんは「お風呂あがりや、サウナ後のアイスがすごい好きなので。アイスは結構入ってますね。あと、お茶系ね、ルイボスティーとか結構好きだから」と語りました。

Number_iの3人が出演したのは、スキンケアブランド『雪肌精』の新CM『冷やし雪肌精で涼感美白』篇です。