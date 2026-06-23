◇セ・リーグ 巨人7―3広島（2026年6月23日 マツダ）

巨人のライデル・マルティネス投手（29＝キューバ）が23日の広島戦（マツダ）で自身初＆球団助っ人初の“1球セーブ”をマークした。

7―3で9回を迎えた巨人。4点リードとセーブ機会ではないため、5番手右腕・田中瑛がマウンドに向かった。

だが、1死一、二塁とセーブが付く展開になったところで橋上秀樹監督代行（60）がすかさず守護神を送り出す。

すると、マルティネスは打席に迎えた代打・佐々木を初球の150キロ直球で遊ゴロ併殺打に仕留め、わずか1球で試合終了に持ち込んだ。

マルティネスが1球でセーブを挙げるのは来日10年目、387登板目、233セーブ目で自身初。リーグ単独トップの今季21セーブ目（1勝1敗2ホールド）となった。

名球会入りの条件となる通算250セーブまでは「あと17」。“省エネセーブ”でまた一歩、偉業へと近づいた。

なお、“1球セーブ”は直近では日本ハム・田中正義が2024年7月17日の楽天戦（エスコンF）でマーク。巨人では2021年5月22日の中日戦（バンテリンD）で記録した鍵谷陽平以来5年ぶりで、巨人外国人では球団初となる。