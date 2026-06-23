【キャバ嬢のヘビロテ曲】きほが毎朝必ず聴くM!LKのヒット曲・美女がリピートするTikTokでも話題「夜の踊り子」など
【モデルプレス＝2026/06/23】ABEMAで配信中のバラエティ番組『CHANCE ＆ CHANGE（チャンスアンドチェンジ）』（隔週水曜日23時〜）の収録現場にモデルプレスが潜入。出演者のうた、きこ、きほ、にこ、まれにインタビューを実施し、ヘビーローテーションしている曲について聞いた。
【写真】人気キャバ嬢の美脚際立つドレス姿
＜ヘビロテ曲：ちゃんみな『Sad Song』＞
ちゃんみなさんの「Sad Song」です！
＜ヘビロテ曲：Charlie Puth『Home（feat. Hikaru Utada）』＞
宇多田ヒカルさんがCharlie Puthさんとコラボした「Home（feat. Hikaru Utada）」をよく聴いています！
＜ヘビロテ曲：M!LK『爆裂愛してる』＞
M!LKさんの「爆裂愛してる」を毎朝聴いてテンションを上げています！
＜ヘビロテ曲：焚き火の音＞
心を落ち着かせるためにYouTubeで焚き火の音をエンドレスで流しています。
＜ヘビロテ曲：サカナクション『夜の踊り子』＞
TikTokでも流行っているサカナクションの「夜の踊り子」をよく聴いています！
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】人気キャバ嬢の美脚際立つドレス姿
◆うた
＜ヘビロテ曲：ちゃんみな『Sad Song』＞
ちゃんみなさんの「Sad Song」です！
◆きこ
＜ヘビロテ曲：Charlie Puth『Home（feat. Hikaru Utada）』＞
宇多田ヒカルさんがCharlie Puthさんとコラボした「Home（feat. Hikaru Utada）」をよく聴いています！
◆きほ
＜ヘビロテ曲：M!LK『爆裂愛してる』＞
M!LKさんの「爆裂愛してる」を毎朝聴いてテンションを上げています！
◆にこ
＜ヘビロテ曲：焚き火の音＞
心を落ち着かせるためにYouTubeで焚き火の音をエンドレスで流しています。
◆まれ
＜ヘビロテ曲：サカナクション『夜の踊り子』＞
TikTokでも流行っているサカナクションの「夜の踊り子」をよく聴いています！
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】