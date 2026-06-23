きほInstagramより

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【モデルプレス＝2026/06/23】ABEMAで配信中のバラエティ番組『CHANCE ＆ CHANGE（チャンスアンドチェンジ）』（隔週水曜日23時〜）の収録現場にモデルプレスが潜入。出演者のうた、きこ、きほ、にこ、まれにインタビューを実施し、ヘビーローテーションしている曲について聞いた。

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◆うた


＜ヘビロテ曲：ちゃんみな『Sad Song』＞

ちゃんみなさんの「Sad Song」です！

◆きこ


＜ヘビロテ曲：Charlie Puth『Home（feat. Hikaru Utada）』＞

宇多田ヒカルさんがCharlie Puthさんとコラボした「Home（feat. Hikaru Utada）」をよく聴いています！

◆きほ


＜ヘビロテ曲：M!LK『爆裂愛してる』＞

M!LKさんの「爆裂愛してる」を毎朝聴いてテンションを上げています！

◆にこ


＜ヘビロテ曲：焚き火の音＞

心を落ち着かせるためにYouTubeで焚き火の音をエンドレスで流しています。

◆まれ


＜ヘビロテ曲：サカナクション『夜の踊り子』＞

TikTokでも流行っているサカナクションの「夜の踊り子」をよく聴いています！

（modelpress編集部）

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