“れーちゃん”とゼロ距離デート！上西怜が写真集で魅せるスポーティー＆セクシーなカットを解禁

『SPA!デジタル写真集 上西怜「瑞々しく妖艶に」』が好評発売中！発売を記念して、誌面カットを公開！

『SPA!デジタル写真集 上西怜「瑞々しく妖艶に」』が好評発売中だ。発売を記念し、厳選された誌面カットが公開された。

撮影のテーマは「ハツラツ＆セクシー」。バスケットボールコートで汗を流し、ドリブルやシュート練習に励むアクティブな姿を激写。シャツを脱ぎ捨て、オレンジ柄のビキニ姿で水分補給をする瑞々しい瞬間も収録されている。

上西怜 ©撮影：中山雅文／扶桑社

また、セクシーさを象徴するピンクのランジェリーカットも体感できる。芸術品のように美しいプロポーションやヒップラインは必見だ。

上西怜 ©撮影：中山雅文／扶桑社

さらに、王道の海水浴シーンや、体に付いた砂をジャグジー付きプールで洗い流すカットも用意。カメラとの距離が近い“ゼロ距離”のカットからは、プライベート感を存分に味わえる。

上西怜 ©撮影：中山雅文／扶桑社

夏直前にふさわしい、スポーティーで開放的なデート気分を満喫できる一冊。ぜひこの週末にチェックしてほしい。

【プロフィール】

上西怜

2001年滋賀県生まれ

2016年にNMB48の5期生として加入。グループ在籍中にグラビア活動を開始し、各誌で表紙を飾るなど活躍し、2025年4月にグループを卒業した。2022年からは、女性ファッション誌「S Cawaii!」のレギュラーモデル。2025-26シーズン大阪エヴェッサ応援アンバサダーに就任。

最新情報は、X（@jonishi_rei）、Instagram（@jonishi_rei）で発信している。

【クレジット】提供：週刊SPA!編集部 撮影／中山雅文 ヘアメイク／進藤澪燿子 スタイリング／米丸友子