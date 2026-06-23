乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃〜）。6月18日（木）の放送では、6月13日（土）、14日（日）に開催された「真夏の全国ツアー2026」福井公演に参加した生徒（リスナー）からのメッセージを紹介しました。

乃木坂46の賀喜遥香

＜生徒からのメッセージ＞「『真夏の全国ツアー2026』福井公演お疲れさまでした！ 私は2日目に参戦したのですが、めっちゃ楽しかったです！ ツアーが始まって“今年も夏が始まったな”って感じました！ また、福井公演に去年のかきうちわ（『乃木坂LOCKS!』内で賀喜が作るオリジナルうちわ）を福井バージョンにして持っていきました！ 毎年かきうちわを楽しみにしているので“今年はどんなデザインかな？”ってワクワクしています。今年も熱い夏にしたいです！」（滋賀県）

賀喜：来てくださってありがとうございます！ かきうちわを毎年、ツアーの前に作っているんですけど、今年は福井公演までにちょっと間に合わなくて、（先週の放送で）「みんな、いい感じにして持ってきて！」みたいなことを言っちゃったんですけど（笑）。福井バージョンで持ってきてくれたんだ！ どんな感じだろう？ 恐竜とかかな？ 見せてもらいますね。はい！

生徒（リスナー）から届いた写真

賀喜：あ、恐竜バージョンだった（笑）！ 左下にティラノサウルスがいる〜！ 去年のかきうちわに恐竜をつけてくれて、これはまさしく福井バージョンですね！6月13日と14日に、乃木坂46「真夏の全国ツアー2026」福井公演をやらせていただきました。来てくださった皆さん、本当にありがとうございました！ 福井県でのライブって、乃木坂46としては初めてだったし、ここからツアーがスタートというのもあって、余計に楽しみでした。ただ、それもあって結構緊張があったり、“今年のツアーも楽しんでくれるかな？”っていう不安もあったんですけど、皆さんすごく楽しんでくれて！ いやぁ、楽しかったな〜。――ほかにも番組では、賀喜先生が2026年バージョンのかきうちわを作る様子もオンエアされました。



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