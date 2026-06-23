エムバペ2戦連続2GでW杯通算16点目「僕が考えているのは、自分のチームに貢献することだけ」仏代表2連勝でGL突破【サッカーW杯】



フランス代表 FWキリアン・エムバペ PHOTO:Getty Images

サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会で、フランス代表が6月22日（同23日）、フィラデルフィアでイラク代表と対戦。

【結果詳細】グループI フランス vs イラク｜FIFAワールドカップ（サッカーW杯）2026 北中米大会

雷雨による中断がありながらもFWキリアン・エムバペ（リアル・マドリード）の2ゴールなどで3-0と勝利を収め、2連勝でグループ突破を決定させた。

この試合が代表戦100試合目のエムバペは前半14分、右サイドでFWマイケル・オリーセ（バイエルン）とのパス交換から中に運び、左足を思い切りよく振ると、ペナルティボックスの外から鮮やかな一撃がゴールネット左上に突き刺さった。

雷雨で後半開始が2時間遅れとなったが、フランスは後半開始直後に、エムバペが追加点を奪う。

54分、イラクの自陣ゴール前でのリスタートでDFからのパスをGKがコントロールできずにボールをこぼした。

これにFWウスマン・デンベレ（パリSG）が突っかけてボールを奪い、エムバペへつなぐと、27歳の背番号10が無人のゴールに流し込んだ。

その後もフランスは高い位置で相手にプレスをかけてボールを奪い、66分にはオリーセからパスを受けたデンベレが決めて試合をものにした。

エムバペはこの日の2ゴールで代表通算得点を60とし、W杯通算得点は16になった。

ゴール量産の期待もかかるが、エムバペは「優先すべきはチームが強さに自信を持って試合に臨むこと。まだ始まったばかりだ。自分たちが望むものを手に入れるためにはもっとやらないとならない」と言った。

この日、W杯通算得点を歴代最多の18としたことアルゼンチン代表FWリオネル・メッシ（インテル・ミラン）について訊かれると、エムバペは「レオはいつも得点してきたし、得点しているし、これからも得点するだろうね」とコメントして、こう続けた。

「僕が考えているのは、自分のチームに貢献することだけだ」



（KK）



＜FIFAワールドカップ（W杯）2026 北中米大会＞

第23回目の今大会はアメリカ、カナダ、メキシコの3か国による史上初の共同開催となる。出場枠が従来の32カ国から48カ国に拡大され、計104試合にわたる過去最大規模のトーナメントとして実施される。

開催期間：2026年6月11日～7月19日 ※現地時間

グループステージ：6月11日～6月27日

ラウンド32：6月28日～7月3日

ラウンド16：7月4日～7日

準々決勝：7月9日～11日

準決勝：7月14日～15日

3位決定戦：7月18日

決勝：7月19日

・全試合日程（大会スケジュール）

・グループリーグ（グループステージ）

・決勝トーナメント（ノックアウトステージ）