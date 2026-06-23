ハーランド「最高だった」2戦連続2得点！ノルウェーが28年ぶりのW杯出場でグループ突破確定【サッカーW杯】



ノルウェー代表FWアーリング・ハーランド PHOTO:Getty Images

サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会で、ノルウェー代表FWアーリング・ハーランド（マンチェスターC）が6月22日（日本時間23日）にニューヨーク・ニュージャージースタジアムで行われたセネガル代表とのI組第2戦で2戦連続となる2ゴールを決めて、チームの3-2勝利に貢献。

【結果詳細】グループI ノルウェー vs セネガル｜FIFAワールドカップ（サッカーW杯）2026 北中米大会

ノルウェーは1998年以来28年ぶりの出場となった今大会、2連勝でグループステージ突破を決めた。

ハーランドは1-0で迎えた後半開始3分、カウンター攻撃で自陣から運ぶMFマルティン・ウーデゴール（アーセナル）と並走。ペナルティボックスを前に左に抜け出して背番号10からのパスに左足を合わせ、2-0とした。

5分後に、フランス戦の敗戦から今大会初勝利を目指すセネガルに1点を返されたが、ハーランドは58分、MFパトリック・ベルグ（ボデ・グリムト）の左クロスに右足を合わせて再び得点。チームのリードを3-1とし、自身の今大会の得点を4に伸ばした。

試合終盤、粘るセネガルのFWイスマイラ・サール（クリスタルパレス）に2点目を決められて1点差とされたが、ノルウェーがリードを守って勝利。

勝ち点を6に伸ばしてI組2位以内を確定させ、1試合を残して、前回1998年大会以来となるノックアウトステージ進出を決めた。

「セネガルはいいチームだから簡単な試合ではなかったけど、勝ててよかった」とハーランド。

試合後チームは、喜びに沸くスタンドのサポーターと共に、ピッチ上でストーレ・ソルバッケン監督も加わって満面の笑顔で舟を漕ぐノルウェーの応援スタイルを演じ、グループステージ突破の喜びを分かち合った。

「最高だった」とハーランド。「結果が出たら自分たちもやろうと、試合前にウーデゴールとちょっと話していたんだ」と明かした。

「ノルウェーにとっては28年ぶりのW杯出場でグループステージを突破した。ノルウェーの全国民にとってとてもハッピーで特別なことだ」

今季は所属するマンチェスター・シティで27得点を挙げて、イングランドプレミアリーグ得点王になったハーランドだが、この日の2得点で代表通算得点を52試合で59ゴールに伸ばした。

大舞台での得点の秘訣を訊かれて、25歳のノルウェーFWは「よくわからないけど、それが僕の得意なことだ。運もかなりいいと思うけど」と笑顔で答えた。

グループ最終戦となる次戦は6月27日（日本時間27日）、やはり2連勝で突破を決めているフランスとボストンで対戦。1位突破を争う一戦となる。



（KK）



＜FIFAワールドカップ（W杯）2026 北中米大会＞

第23回目の今大会はアメリカ、カナダ、メキシコの3か国による史上初の共同開催となる。出場枠が従来の32カ国から48カ国に拡大され、計104試合にわたる過去最大規模のトーナメントとして実施される。

開催期間：2026年6月11日～7月19日 ※現地時間

グループステージ：6月11日～6月27日

ラウンド32：6月28日～7月3日

ラウンド16：7月4日～7日

準々決勝：7月9日～11日

準決勝：7月14日～15日

3位決定戦：7月18日

決勝：7月19日

・全試合日程（大会スケジュール）

・グループリーグ（グループステージ）

・決勝トーナメント（ノックアウトステージ）