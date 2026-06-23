◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島３―７巨人（２３日・マツダスタジアム）

巨人は広島に先勝し、首位タイに浮上した。先発の戸郷将清投手は６四死球と制球に苦しみながらも４勝目。打線も７点を援護した。試合後の橋上監督代行の主な一問一答は以下の通り。

―鬼門マツダで勝利

「そうですね、僕自身は全く苦手意識がないもんで、そこに関してはあまり気にしていなかったです」

―戸郷が４連勝

「本調子かというと、そうでもなかった気もしますけど、粘り強く投げてくれましたし、きょうは投げることはもちろんなんですけど、投手も打席に立つセ・リーグの中で投手の打席での役割、最初のバントと次のバント、結局得点に結びついてしますし、最後の四球も得点に結びついていますので、それはやはり、投手といえども現状のセ・リーグであればやれることをしっかりやってくれたのが、投げることもそうですけど、攻撃の方でも大きなプラスだったなと思います」

―戸郷の状態は

「もう、私の中では一番いいときの状態に戻っていると見ています」

―今後への期待

「実績と経験もふまえて、若い先発投手が多くなっていますので、その中心としてこのあとね、活躍してくれることを期待しています」

―打撃陣は

「やはり１番、２番と本当にしっかり役割を果たしてくれているし、泉口選手もだいぶ復調してきているという判断のもとできょうも３番に入れました。本当にタイムリーもそうですけど、それ以外も非常に内容のある打席だったので、彼もどんどんどんどん状態を上げていってほしいと思います」

―松本が２打席連続タイムリー

「そうですね、いい状態というか、もしかしたら彼の本来の力という感じもします。ですから、チームが変わって、リーグも変わってですね、そういったものに対して少しずつ、環境も含めて落ち着いてできるような状態になってきたんじゃないかと思います」

―今後へ

「今週はきょう、明日と５試合ですから、先勝できましたので、あしたしっかりもう一回勝って、プラス２つというふうにしたいし、今週もなんとか勝ち越して、貯金ができる週にしたいなと思っています」

―大勢がベンチ外

「リフレッシュということですね。コンディション的なもので、休息を与えてという感じではあります」

―リリーフがつないだ

「はい、そうですね。大勢投手がいないっていう状況は野手の方もわかってましたから、できるだけ多くピッチャーを楽にしたいという思いもあったと思いますし、そういった意味では非常に序盤からね、効率よく点が取れたのかなと思います」

―戸郷は７回続投

「はい、そうですね。まだ表情的にも投げたそうでしたし、先ほど言いましたように、やっぱりこれから本当、投手の柱として回ってもらいたいっていう思いもありましたので。そういった意味ではもう１イニングっていう思いでいっております」

―２死から戸郷が四球で出塁して４得点

「いや、本当そうですね。正直、その次のイニングのピッチングも考えたらツーアウトだったので、フォアボールで出るより、三振して戻ってきてもらった方がいいのかなっていう思いはあったんですけど、結果的にフォアボールが最終的にああいうビッグイニングになりましたんでね。野球ってのは難しいなって、改めて思いましたね」

―泉口が１ヶ月ぶりぐらいの３番で

「そうですね、前回からほんとに内容も良くなってきてましたし、今日も、その前のチャンスの時もね、左中間の打球っていうのは非常にいい内容でしたから。打線の中でも、やっぱり彼がね、復調してやはり３番をしっかりやってくれると、１、２番がいいだけにね、さらに攻撃の厚みというか、流れも良くなると思うんでね。大いに期待はしてます」

―苦手としてきた先発の左投手を攻略できた

「左対策としてね、やはりバッティングコーチ、あと川相さんも含めて、スコアラーも含めて、やはりいろんなアドバイスをね、入れてくれてますんで、そういったものが少しずつ身になってきてるのかなって感じはします」