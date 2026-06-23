アメリカのトランプ大統領は、22日の一日でホルムズ海峡から運ばれた石油が1900万バレルで「過去最高の記録」になったと表明しました。

トランプ大統領は23日、SNSの投稿で、ホルムズ海峡から22日に1900万バレルの石油が運ばれたと表明しました。これは「過去最高の記録だ」としたうえで、「原油価格は急落していて、世界ははるかに安全な場所になった」とアピールしています。

トランプ氏はイランとの覚書への署名を経て、「ホルムズ海峡は完全に開放されている」と主張しています。

また、トランプ氏は別の投稿で、イラン側が「永久に」核査察を受け入れ続けることで合意したと主張しました。「イランの合意がなければ、それ以上の交渉はなかっただろう」としています。

そのうえで、▼イランによる核査察の受け入れと▼「その他の譲歩」により、イランに対して「これ以上、海上封鎖を行わないことに合意した」と表明しました。「封鎖を再開する可能性に備え、すべての艦艇は現在の位置にとどまっている。とはいえ、現時点では封鎖再開の可能性は極めて低いと思われる」ともつづっています。

また、イランが凍結資産の解除で資金を受け取る場合、資金はアメリカ産の農産物に加え、医療物資の購入にも充てられると説明しました。

トランプ氏は「人道上の危機で、すぐに支援を行う必要がある」としています。