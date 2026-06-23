サックス奏者の上野耕平（33）が、23日放送のBS日テレ「友近・礼二の妄想トレイン」（火曜後9・00）に出演し、結婚について語った。

大の鉄道ファンで知られる上野は、番組にもたびたび出演。この日の放送では、南海電車の観光列車に乗り、和歌山の高野山へ向かうというロケに参加した。

昨年12月に自身のSNSで結婚を発表。番組MCの友近、「中川家」礼二にも、結婚を報告した。昨年11月の放送では、車3台を所有しているという私生活を明かし、友近から「女性ファンの人、ちょっと食いつく人いるんちゃいます？あれ？独身なんだっていう」と詮索されていた。

上野はその放送を振り返りつつ、「あの時は実はまだ入籍していなかった。礼二さん、友近さん、結婚させていただきました」と、左手薬指の指輪を披露して報告した。

上野の電車好きについて、妻は「かなり理解がありますね」と説明。「パンタグラフのひし形とシングルアームの違いはちゃんと見破れるくらいの“鉄分”はお持ちなので、もっと沼に引きずり込もうと思っています」とも話した。

スタジオの礼二からは「やめときって…」とツッコミが。さらに「奥さんが、パンタグラフがシングルアームかひし形か分かるようになった…そういう情報もいいんですけど、もっと詳しく知りたい。どういう間取りなんだって」と、さらなるプライベート情報の公開を求めていた。

上野はNHKの林田理沙アナウンサー（36）との結婚が、一部で報じられている。今月19日にはXで、「いつも応援して下さるファンの皆様へ 何やら思いもよらずお騒がせしてしまっていてごめんなさい」と謝罪。「昨年12月に僭越ながら結婚を皆様にご報告させていただきました通り、昨年10月に入籍、そして今年の11月ごろに子どもが生まれる予定です」と、第1子誕生の予定を報告していた。

上野は2011年、日本管打楽器コンクール・サクソフォーン部門で史上最年少で第1位となるなど、数々の賞を受賞。2014年、「アドルフに告ぐ」（日本コロムビア）でCDデビューした。

林田アナは今月6日、第1子を妊娠し、体調を見ながら今後産休に入ることが、本紙の取材で分かった。関係者によると、2022年に一般男性と結婚後、約2年後に離婚。再婚していた。